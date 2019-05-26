Пескара
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Верона
26' Желтая карточкаSantiago Colombatto
54' Желтая карточкаХендерсон Лиам
25
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лариби КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
-
16 Ли Сын-ВуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =9 -5Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона
Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара
Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона
Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
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