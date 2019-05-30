Копа Судамерикана 2019
Пеньяроль
2:0
Конец матча
Депортиво Кали
16' Желтая карточкаFrancisco De Lorenzi
30' Желтая карточкаIgnacio Lores
1:0
50' ГолAgustin Canobbio
52' Желтая карточкаМоскейра Джон
72' Желтая карточкаГаргано Вальтер
2:0
73' ГолГаргано Вальтер
79' Желтая карточкаКабрера Матиас
81' Желтая карточкаRodrigo Rojo
12
Доусон
Кевин
28
Вьятри
Лукас
- Основной состав
-
12 Доусон КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Вьятри ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Rodrigo RojoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Luis Acevedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Pablo Mina
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hector Cardenas
Ход матча
30'
50'
1:0
52'
72'
73'
2:0
79'
81'
Предыдущие игры
Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра
Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Сан-Хосе Оруро Пеньяроль 1:0 Ливерпуль ЛДУ Кито 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Пеньяроль 5:0 Рампла Хуниорс
Депортиво Кали Последние 20 матчей: +9 =5 -6Депортиво Кали 0:1 Атлетико Насьональ Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:2 Хуниор
Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Энвигадо Гуарани Асунсьон 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 4:0 Депортиво Кали Санта-Фе 1:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Америка де Кали 0:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Гуарани Асунсьон Депортиво Кали 2:0 Кукута Депортиво Альянса Петролера 1:0 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:1 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:0 Депортиво Кали Патриотас 0:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос
Последние игры между собой
Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Депортиво Кали: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Загрузка...