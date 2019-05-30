Копа Судамерикана 2019

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Пеньяроль
2:0
Конец матча
Депортиво Кали
0'
16' Желтая карточка
Francisco De Lorenzi
30' Желтая карточка
Ignacio Lores
1:0
50' Гол
Agustin Canobbio
52' Желтая карточка
Москейра Джон
72' Желтая карточка
Гаргано Вальтер
2:0
73' Гол
Гаргано Вальтер
79' Желтая карточка
Кабрера Матиас
81' Желтая карточка
Rodrigo Rojo
90'+5
12
Доусон
Кевин
20
Giavanni
Gonzalez
2
Формилиано
Фабрисио
4
Лема
Кристиан
27
Lucas
Francois
II
19
Agustin
Canobbio
14
Перейра
Гусман
23
Гаргано
Вальтер
6
Ignacio
Lores
26
Gabriel
Fernandez
II
28
Вьятри
Лукас
1
Варгас
Камило
20
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
4
Daniel
Rosero
15
Francisco
De
Lorenzi
27
Андраде
Дарвин
10
Кабрера
Матиас
16
Christian
Rivera
14
Agustin
Palavecino
29
Carlos
Rodriguez
XII
7
Москейра
Джон
9
Juan
Dinenno
Пеньяроль
Депортиво Кали

Ход матча

16'
 
Francisco De Lorenzi
30'
Ignacio Lores
 
50'
Agustin Canobbio
1:0
52'
 
Москейра Джон
60'
Rodrigo Rojo
Ignacio Lores
 
66'
 
Feiver Alfonso Mercado Galera
Москейра Джон
72'
Гаргано Вальтер
 
73'
Гаргано Вальтер
2:0
79'
 
Кабрера Матиас
81'
Rodrigo Rojo
 
82'
 
Kevin Velasco
Андраде Дарвин
87'
Jesus Trindade
Agustin Canobbio
 
90'
Luis Acevedo
Gabriel Fernandez II
 

Предыдущие игры

Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра
Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Сан-Хосе Оруро Пеньяроль 1:0 Ливерпуль ЛДУ Кито 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Пеньяроль 5:0 Рампла Хуниорс
Депортиво Кали Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Депортиво Кали 0:1 Атлетико Насьональ Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:2 Хуниор
Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Энвигадо Гуарани Асунсьон 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 4:0 Депортиво Кали Санта-Фе 1:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Америка де Кали 0:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Гуарани Асунсьон Депортиво Кали 2:0 Кукута Депортиво Альянса Петролера 1:0 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:1 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:0 Депортиво Кали Патриотас 0:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос

Последние игры между собой

Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Депортиво Кали: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Депортиво Кали 1:1 Пеньяроль Копа Судамерикана Депортиво Кали 0:1 Пеньяроль Копа Судамерикана Пеньяроль 2:2 Депортиво Кали Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Ignacio Lores получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Francisco De Lorenzi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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