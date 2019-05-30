Копа Судамерикана 2019
51' Желтая карточкаФельтшер Франк
72' Желтая карточкаФарьяс Агустин
0:1
78' ПенальтиЭрнандес Эвелио
79' Желтая карточкаДель Пино Луис
88' Желтая карточкаАлехандро Гонсалес V
12
Fabian
Cerda
19
Bryan
Vejar
13
Кортес
Сезар
- Основной состав
-
12 Fabian CerdaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кортес СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Yerko RojasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Cordova
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
16 Miguel Celis
-
-
14 Hector Bello
-
-
18 Luis Paz
Ход матча
51'
72'
78'
0:1
79'
Предыдущие игры
Палестино Последние 20 матчей: +6 =5 -9Курико Юнидо 1:1 Палестино Сулия 2:1 Палестино Палестино 3:0 Кобресал Коло-Коло 2:1 Палестино
Альянса Лима 1:2 Палестино Палестино 1:0 Эвертон Кильота Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Палестино 0:2 Ривер Плейт Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Антофагаста 0:1 Палестино Интернасьональ 3:2 Палестино Палестино 1:1 О'Хиггинз Палестино 3:0 Альянса Лима Палестино 1:2 Аудакс Итальяно Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Депортес Икике 3:3 Палестино Ривер Плейт 0:0 Палестино Палестино 4:1 Универсидад де Консепсьон Палестино 0:1 Интернасьональ Унион Эспаньола 1:0 Палестино
Сулия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия
Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Portuguesa FC Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо
Последние игры между собой
Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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