Копа Судамерикана 2019

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Палестино
0:1
Конец матча
Сулия
0'
51' Желтая карточка
Фельтшер Франк
72' Желтая карточка
Фарьяс Агустин
0:1
78' Пенальти
Эрнандес Эвелио
79' Желтая карточка
Дель Пино Луис
88' Желтая карточка
Алехандро Гонсалес V
90'+6
12
Fabian
Cerda
20
Guillermo
Soto
2
Алехандро
Гонсалес
V
14
Дель
Пино
Луис
19
Bryan
Vejar
8
Хоркера
Кристобаль
25
Фарьяс
Агустин
13
Кортес
Сезар
10
Jimenez
Luis
III
9
Lucas
Passerini
22
Roberto
Gutierrez
II
23
Jose
Leonardo
Morales
3
Daniel
Rivillo
20
Andres
Maldonado
4
Jerry
Leon
6
Gabriel
Benitez
11
Фельтшер
Франк
10
Эрнандес
Эвелио
13
Jose
Andres
Martinez
7
Albert
Zambrano
21
Bryan
Moya
9
Junior
Paredes
Палестино
Сулия

Ход матча

46'
Enzo Guerrero
Кортес Сезар
 
51'
 
Фельтшер Франк
70'
Fabian Ahumada
Lucas Passerini
 
72'
Фарьяс Агустин
 
78'
0:1
Эрнандес Эвелио
79'
Дель Пино Луис
 
82'
 
Miguel Celis
Junior Paredes
82'
Renato Tarifeno
Дель Пино Луис
 
88'
Алехандро Гонсалес V
 
89'
 
Каске Абель
Bryan Moya

Предыдущие игры

Палестино Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Курико Юнидо 1:1 Палестино Сулия 2:1 Палестино Палестино 3:0 Кобресал Коло-Коло 2:1 Палестино
Альянса Лима 1:2 Палестино Палестино 1:0 Эвертон Кильота Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Палестино 0:2 Ривер Плейт Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Антофагаста 0:1 Палестино Интернасьональ 3:2 Палестино Палестино 1:1 О'Хиггинз Палестино 3:0 Альянса Лима Палестино 1:2 Аудакс Итальяно Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Депортес Икике 3:3 Палестино Ривер Плейт 0:0 Палестино Палестино 4:1 Универсидад де Консепсьон Палестино 0:1 Интернасьональ Унион Эспаньола 1:0 Палестино
Сулия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия
Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Portuguesa FC Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо

Последние игры между собой

Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сулия 2:1 Палестино Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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