Копа Судамерикана 2019
Атлетико Насьональ
1:0
Конец матча
Флуминенсе
1:0
4' ГолБаркос Эрнан
13' Желтая карточкаBrandon Caicedo
45' Желтая карточкаЛусиано Невес
86' Желтая карточкаIgor Juliao
17
Баркос
Эрнан
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Баркос ЭрнанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
-
13 Frazan
-
27 Rodolfo II
-
-
5 Airton I
-
Ход матча
4'
1:0
13'
45'
84'
86'
Предыдущие игры
Атлетико Насьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7Депортиво Кали 0:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима
Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:1 Санта-Фе Энвигадо 4:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:0 Америка де Кали Атлетико Насьональ 1:0 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 2:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 4:0 Патриотас Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Альянса Петролера Атлетико Насьональ 0:1 Депортиво Пасто Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Кукута Депортиво 1:3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:2 Атлетико Насьональ Мильонариос 1:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Либертад
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро
Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано
Последние игры между собой
Атлетико Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
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