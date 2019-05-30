Копа Судамерикана 2019

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Атлетико Насьональ
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
4' Гол
Баркос Эрнан
13' Желтая карточка
Brandon Caicedo
45' Желтая карточка
Лусиано Невес
86' Желтая карточка
Igor Juliao
90'+5
30
Куадрадо
Хосе
Фернандо
13
Паласиос
Элибельтон
2
Боканегра
Даниэль
6
Cristian
Moya
24
Christian
Mafla
8
Brayan
Rovira
27
Гомес
Себастьян
9
Brandon
Caicedo
10
Pablo
Cepellini
16
Vladimir
Hernandez
17
Баркос
Эрнан
25
Detofol
Agenor
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
3
Matheus
Ferraz
19
Caio
XIII
6
Аллан
Родригес
20
Daniel
XII
18
Лусиано
Невес
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
Атлетико Насьональ
Флуминенсе

Ход матча

4'
Баркос Эрнан
1:0
13'
Brandon Caicedo
 
38'
Hayen Palacios
Brandon Caicedo
 
45'
 
Лусиано Невес
67'
Мачадо Дейвер
Pablo Cepellini
 
76'
 
Igor Juliao
Лусиано Невес
79'
Альдо Леао Рамирез
Гомес Себастьян
 
84'
 
Airton I
Daniel XII
86'
 
Igor Juliao
88'
 
Caio Vinicius
Гансо Пауло

Предыдущие игры

Атлетико Насьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Депортиво Кали 0:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима
Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:1 Санта-Фе Энвигадо 4:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:0 Америка де Кали Атлетико Насьональ 1:0 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 2:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 4:0 Патриотас Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Альянса Петролера Атлетико Насьональ 0:1 Депортиво Пасто Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Кукута Депортиво 1:3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:2 Атлетико Насьональ Мильонариос 1:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Либертад
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро
Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано

Последние игры между собой

Атлетико Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Копа Судамерикана Флуминенсе 1:0 Атлетико Насьональ Кубок Либертадорес Атлетико Насьональ 1:2 Флуминенсе Кубок Либертадорес
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