Копа Судамерикана 2019
Серро
0:1
Первый тайм: 35'
Монтевидео Уондерерс
27' Желтая карточкаGaston Bueno
28' Желтая карточкаJonathan Daniel Barboza Bonilla
0:1
33' ГолRodrigo Pastorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 John Pintos
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Danilo Baltierra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Diego RiolfoПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lucas Lopes
-
16 Bruno Veglio
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
Ход матча
27'
33'
Предыдущие игры
Серро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Серро 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Серро Серро 0:2 Дефенсор Спортинг
Серро 3:1 Универсидад Кахамарка Пеньяроль 1:1 Серро Серро 0:2 Атлетико Прогресо Феникс 2:1 Серро Универсидад Кахамарка 1:1 Серро Серро 0:2 Насьонал Мадейра Ривер Плейт 2:1 Серро Серро Ларго 4:1 Серро Серро 1:1 Пласа Колония Данубио 1:0 Серро Серро 0:1 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 1:3 Серро Рампла Хуниорс 2:2 Серро Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Атлетико Торке 0:0 Серро Серро 4:2 Ривер Плейт Монтевидео
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =8 -3Монтевидео Уондерерс 2:2 Пласа Колония Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер
Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:5 Монтевидео Уондерерс
Последние игры между собой
Серро: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Монтевидео Уондерерс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Монтевидео Уондерерс 2:3 Серро Примера Монтевидео Уондерерс 1:0 Серро Примера Серро 1:2 Монтевидео Уондерерс Примера Серро 1:3 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 1:0 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 4:1 Серро Примера Серро 2:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 3:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Примера Серро 0:0 Монтевидео Уондерерс Примера
Загрузка...