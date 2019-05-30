Копа Судамерикана 2019

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Серро
0:1
Первый тайм: 35'
Монтевидео Уондерерс
0'
27' Желтая карточка
Gaston Bueno
28' Желтая карточка
Jonathan Daniel Barboza Bonilla
0:1
33' Гол
Rodrigo Pastorini
35'
25
Rodrigo
Formento
4
Nahuel
Furtado
27
Federico
Alonso
30
Jorge
Hernandez
13
Federico
Puente
5
Richard
Pellejero
8
Felipe
Klein
22
Santiago
Viera
19
Jose
Tancredi
9
Ricardo
Roldan
10
Pablo
Fernandez
I
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Federico
Barrandeguy
13
Damian
Macaluso
Rojas
2
Gaston
Bueno
24
Javier
Cabrera
23
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
5
Santiago
Martinez
I
19
Браво
Кристиан
10
Ignacio
Gonzalez
II
11
Nicolas
Albarracin
14
Rodrigo
Pastorini
Серро
Монтевидео Уондерерс

Ход матча

27'
 
Gaston Bueno
28'
 
Jonathan Daniel Barboza Bonilla
33'
0:1
Rodrigo Pastorini

Предыдущие игры

Серро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Серро 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Серро Серро 0:2 Дефенсор Спортинг
Серро 3:1 Универсидад Кахамарка Пеньяроль 1:1 Серро Серро 0:2 Атлетико Прогресо Феникс 2:1 Серро Универсидад Кахамарка 1:1 Серро Серро 0:2 Насьонал Мадейра Ривер Плейт 2:1 Серро Серро Ларго 4:1 Серро Серро 1:1 Пласа Колония Данубио 1:0 Серро Серро 0:1 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 1:3 Серро Рампла Хуниорс 2:2 Серро Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Атлетико Торке 0:0 Серро Серро 4:2 Ривер Плейт Монтевидео
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Монтевидео Уондерерс 2:2 Пласа Колония Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер
Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:5 Монтевидео Уондерерс

Последние игры между собой

Серро: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Монтевидео Уондерерс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Копа Судамерикана Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Примера Серро 2:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 0:1 Серро Примера
Монтевидео Уондерерс 2:3 Серро Примера Монтевидео Уондерерс 1:0 Серро Примера Серро 1:2 Монтевидео Уондерерс Примера Серро 1:3 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 1:0 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 4:1 Серро Примера Серро 2:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 3:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Примера Серро 0:0 Монтевидео Уондерерс Примера
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Rodrigo Pastorini бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Jonathan Barboza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Гастон Буено получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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