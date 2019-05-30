Копа Судамерикана 2019
Ботафого Рибейрао
4:0
Конец матча
Сол де Америка
1:0
8' ГолCicero II
10' Желтая карточкаФранко Ричард
2:0
29' ГолLuiz Fernando IV
3:0
53' ГолGustavo V
4:0
71' ГолСоуза Диего
6
Gilson
I
20
Cicero
II
11
Erik
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
-
20 Cicero IIПолузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Lucas Barros
-
28 Igor Cassio
-
30 Saulo II
-
27 Rickson
-
23 Wenderson
-
21 Gustavo V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Walter ClarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Luis OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
1 Franco
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
Ход матча
8'
1:0
10'
29'
2:0
53'
3:0
71'
4:0
74'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде
Сол де Америка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Гуарани Асунсьон 3:1 Сол де Америка Депортиво Сантани 2:3 Сол де Америка
Сол де Америка 1:0 Минерос де Гуайяна Сол де Америка 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Сан-Лоренсо 2:4 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Хенераль Диас 1:4 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Минерос де Гуайяна 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:0 Депортиво Капьята Либертад 2:2 Сол де Америка Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Сол де Америка 1:4 Гуарани Асунсьон Сол де Америка 1:0 Депортиво Сантани Спортиво Лукеньо 3:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:6 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:1 Сол де Америка
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сол де Америка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
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