Копа Судамерикана 2019

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Ботафого Рибейрао
4:0
Конец матча
Сол де Америка
0'
1:0
8' Гол
Cicero II
10' Желтая карточка
Франко Ричард
2:0
29' Гол
Luiz Fernando IV
3:0
53' Гол
Gustavo V
4:0
71' Гол
Соуза Диего
90'+4
1
Роберто
Фернандес
29
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
20
Cicero
II
11
Erik
IV
8
Joao
Paulo
I
18
Alex
Santana
II
7
Luiz
Fernando
IV
9
Соуза
Диего
12
Ruben
Escobar
Fernandez
21
Milciades
Portillo
3
Federico
Acuna
20
Ivan
Villalba
15
Walter
Clar
23
Жордан
Федерико
6
Edgar
Ferreira
5
Mario
Otazu
18
Франко
Ричард
22
Rodrigo
Ruiz
Diaz
26
Cesar
Villagra
Ботафого Рибейрао
Сол де Америка

Ход матча

8'
Cicero II
1:0
10'
 
Франко Ричард
29'
Luiz Fernando IV
2:0
39'
Gustavo Costa
Alex Santana II
 
53'
Gustavo V
3:0
56'
 
Oscar Gimenez
Rodrigo Ruiz Diaz
71'
Соуза Диего
4:0
74'
Igor Cassio
Соуза Диего
 
74'
 
Aldo Vera
Walter Clar
74'
Lucas Barros
Luiz Fernando IV
 
87'
 
Jose Domingo Salcedo
Cesar Villagra

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде
Сол де Америка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Гуарани Асунсьон 3:1 Сол де Америка Депортиво Сантани 2:3 Сол де Америка
Сол де Америка 1:0 Минерос де Гуайяна Сол де Америка 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Сан-Лоренсо 2:4 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Хенераль Диас 1:4 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Минерос де Гуайяна 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:0 Депортиво Капьята Либертад 2:2 Сол де Америка Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Сол де Америка 1:4 Гуарани Асунсьон Сол де Америка 1:0 Депортиво Сантани Спортиво Лукеньо 3:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:6 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:1 Сол де Америка

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сол де Америка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
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