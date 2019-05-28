Копа Судамерикана 2019
Колон
2:1
Перерыв
Ривер Плейт
0:1
16' ГолMauro Da Luz
1:1
18' ГолCristian Bernardi
18' Желтая карточкаEmanuel Olivera
2:1
25' ГолWilson Morelo
29' Желтая карточкаAgustin Ale
33' Желтая карточкаCristian Bernardi
44' Желтая карточкаMauro Da Luz
19
Alex
Vigo
15
Juan
Plada
17
Mauro
Da
Luz
11
Luis
Urruti
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Juan PladaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Mauro Da LuzНападающий
-
11 Luis UrrutiНападающий
- Запасные игроки
-
16 Luis OliveraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
29 Facundo Vigo
Ход матча
16'
0:1
18'
18'
25'
2:1
29'
44'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль
Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Колон: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Колон 4:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:1 Колон Примера Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины Колон 3:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Колон Примера Ривер Плейт 2:1 Колон Примера Колон 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
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