Копа Судамерикана 2019

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Болгария: Группа А. Плей-офф Лиги Европы: Плей-офф (Финал)

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Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2 (Финал)

Голландия: Первый дивизион. Плей-офф Эредивизие (Финал)

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Россия: Второй дивизион. Зона Восток

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Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 2 (Финал)

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа E)