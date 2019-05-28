Копа Судамерикана 2019

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Колон
2:1
Перерыв
Ривер Плейт
0'
0:1
16' Гол
Mauro Da Luz
1:1
18' Гол
Cristian Bernardi
18' Желтая карточка
Emanuel Olivera
2:1
25' Гол
Wilson Morelo
29' Желтая карточка
Agustin Ale
33' Желтая карточка
Cristian Bernardi
44' Желтая карточка
Mauro Da Luz
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
24
Guillermo
Luis
Ortiz
13
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
8
Fernando
Zuqui
28
Эстигаррибия
Марсело
30
Gabriel
Esparza
27
Wilson
Morelo
10
Luis
Miguel
Rodriguez
1
Gaston
Oliveira
22
Claudio
Herrera
14
Sebastian
Gorga
2
Agustin
Ale
26
Santiago
Casal
15
Juan
Plada
20
Sebastian
Piriz
5
Оспиталече
Факундо
7
Nicolas
Rodrigues
17
Mauro
Da
Luz
11
Luis
Urruti
Колон
Ривер Плейт

Ход матча

16'
0:1
Mauro Da Luz
18'
Cristian Bernardi
1:1
18'
Emanuel Olivera
 
25'
Wilson Morelo
2:1
29'
 
Agustin Ale
33'
Cristian Bernardi
 
44'
 
Mauro Da Luz

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль
Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Колон: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Ривер Плейт 0:0 Колон Копа Судамерикана Колон 1:0 Ривер Плейт Суперлига Колон 0:0 Ривер Плейт Суперлига Колон 0:0 Ривер Плейт Примера
Колон 4:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:1 Колон Примера Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины Колон 3:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Колон Примера Ривер Плейт 2:1 Колон Примера Колон 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Mauro Da Luz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Agustin Ale получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вильсон Морело бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Mauro Da Luz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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