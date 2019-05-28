Копа Судамерикана 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2019
Каракас
2:0
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
44' Желтая карточка
Фигередо Эрнан
47' Желтая карточка
Leonardo Flores
1:0
65' Гол
Jesus Arrieta
2:0
82' Гол
Ricardo Andreutti
85' Желтая карточка
Alan Medina
90' Желтая карточка
Ignacio Ramirez
90' Желтая карточка
Кихада Руберт
90' Желтая карточка
Jesus Arrieta
90'+9
1
Бароя
Алайн
2
Eduardo
Fereira
3
Rosmel
Villanueva
6
Кихада
Руберт
23
Bernardo
Anor
7
Nestor
Canelon
20
Ricardo
Cardoso
21
Leonardo
Flores
10
Daniel
Saggiomo
24
Jesus
Arrieta
8
Richard
Celis
1
Jorge
Rodrigo
Bava
30
Alan
Medina
5
Франко
Ромеро
17
Gonzalo
Maulela
2
Steve
Makuka
24
Martin
Rivas
II
22
Pablo
Caballero
II
8
Maximiliano
Bajter
7
Federico
Martinez
13
Фигередо
Эрнан
9
Ignacio
Ramirez
Каракас
Ливерпуль Монтевидео

Ход матча

34'
 
Jean Rosso
Gonzalo Maulela
44'
 
Фигередо Эрнан
45'
Ricardo Andreutti
Ricardo Cardoso
 
47'
Leonardo Flores
 
48'
 
Agustin Ocampo
Pablo Caballero II
55'
Carlos Espinoza V
Eduardo Fereira
 
65'
Jesus Arrieta
1:0
67'
 
Diego Guastavino
Фигередо Эрнан
73'
Luis Colmenares
Nestor Canelon
 
82'
Ricardo Andreutti
2:0
85'
 
Alan Medina
90'
 
Ignacio Ramirez
90'
Кихада Руберт
 
90'
Jesus Arrieta
 

Предыдущие игры

Каракас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сулия 3:2 Каракас Ливерпуль Монтевидео 1:0 Каракас Каракас 5:0 Льянерос де Гуанаре Депортиво Ла-Гуайра 1:4 Каракас
Каракас 2:2 Лала Portuguesa FC 1:1 Каракас Каракас 0:2 Карабобо Каракас 1:0 Метрополитанос Эстудиантес Каракас 0:3 Каракас Каракас 2:2 Атлетико Каракас Депортиво Ансоатеги 0:3 Каракас Каракас 4:2 Минерос де Гуайяна Монагас 1:1 Каракас Каракас 1:0 Эстудиантес Мерида Сулия 0:0 Каракас Каракас 1:0 Трухильянос Каракас 2:1 Мелгар Академия Пуэрто-Кабельо 1:0 Каракас Мелгар 2:0 Каракас Каракас 1:1 Арагуа
Ливерпуль Монтевидео Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ливерпуль Монтевидео 1:0 Каракас Пласа Колония 1:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:5 Данубио Ливерпуль Монтевидео 3:5 Атлетико Прогресо
Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 4:1 Ривер Плейт Монтевидео Расинг Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:1 Дефенсор Спортинг Атлетико Прогресо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Феникс 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:0 Рампла Хуниорс Атлетико Торке 2:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:0 Данубио Атенас 0:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:4 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Серро Ливерпуль Монтевидео 2:1 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 1:0 Ливерпуль Монтевидео

Последние игры между собой

Каракас: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль Монтевидео: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль Монтевидео 1:0 Каракас Копа Судамерикана
Загрузка...