Копа Судамерикана 2019

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Атлетико Минейро
1:0
Итог после пенальти
Унион Ла-Калера
0'
63' Желтая карточка
Leo Silva I
1:0
70' Гол
Alerrandro
90' Желтая карточка
Sebastian Leyton
3:0
Пен' Пенальти
1
Victor
IV
2
Patric
II
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
7
Mendes
Elias
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
22
Жеуванио
9
Оливейра
Рикардо
II
22
Баталья
Аугусто
3
Matias
Navarrete
I
17
Cristian
Vilches
2
Альварадо
Пабло
20
Erick
Wiemberg
6
Yonathan
Andia
11
Juan
Leiva
5
Лаба
Матиас
18
Franco
Lobos
7
Ларрондо
Марсело
29
Walter
Bou
Атлетико Минейро
Унион Ла-Калера

Ход матча

46'
Alerrandro
Оливейра Рикардо II
 
46'
Чара Йимми
Касарес Хуан
 
63'
Leo Silva I
 
63'
Майкон Маркес
Жеуванио
 
70'
Alerrandro
1:0
73'
 
Родригес Томас
Matias Navarrete I
84'
 
Sebastian Leyton
Franco Lobos
89'
 
Sebastian Zuniga
Juan Leiva
90'
 
Sebastian Leyton
Пен
3:0

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Антофагаста 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:2 Унион Эспаньола Депортес Икике 1:0 Унион Ла-Калера
Унион Ла-Калера 1:1 Коло-Коло Унион Ла-Калера 2:0 О'Хиггинз Аудакс Итальяно 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 3:1 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Ла-Калера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Кобресал Эвертон Кильота 1:2 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Палестино Унион Ла-Калера 0:0 Шапекоэнсе Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Темуко Курико Юнидо 2:0 Унион Ла-Калера

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Ла-Калера: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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