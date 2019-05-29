Копа Судамерикана 2019
Атлетико Минейро
1:0
Итог после пенальти
Унион Ла-Калера
63' Желтая карточкаLeo Silva I
1:0
70' ГолAlerrandro
90' Желтая карточкаSebastian Leyton
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
22
Жеуванио
11
Juan
Leiva
18
Franco
Lobos
29
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
22 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Vinicius X
-
17 Alerrandro
-
13 Jair II
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Franco LobosПолузащитник
- Нападающий
-
29 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Ход матча
63'
70'
1:0
90'
Пен
3:0
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос
Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +7 =8 -5Антофагаста 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:2 Унион Эспаньола Депортес Икике 1:0 Унион Ла-Калера
Унион Ла-Калера 1:1 Коло-Коло Унион Ла-Калера 2:0 О'Хиггинз Аудакс Итальяно 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 3:1 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Ла-Калера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Кобресал Эвертон Кильота 1:2 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Палестино Унион Ла-Калера 0:0 Шапекоэнсе Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Темуко Курико Юнидо 2:0 Унион Ла-Калера
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Ла-Калера: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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