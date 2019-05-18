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  3. Голландия: Лига Европы: Плей-офф: 1/2 финала
Гронинген
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Витесс
0'
10' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
1:0
45' Гол
Махи Мимаун
52'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
5
Мемишевич
Самир
29
Хандверкер
Тим
7
Доан
Рицу
15
Брюнс
Томас
6
Рейс
Людовит
21
Вормердам
Дьянго
9
Сирхейс
Кай
10
Махи
Мимаун
22
Пасвер
Ремко
8
Караваев
Вячеслав
30
Духи
Данило
3
Ван
дер
Верфф
Майкел
5
Кларк
Макс
17
Сереро
Тюлани
18
Эдегор
Мартин
25
Фор
Наварон
21
Беро
Матуш
29
Бёйтинк
Томас
11
Линссен
Брайан
Гронинген
4-4-2
Витесс
4-1-2-1-2

Ход матча

10'
Зеефейк Дейовайзио
 
19'
 
Бюттнер Александер
Беро Матуш
45'
Махи Мимаун
1:0
46'
 
Матавж Тим
Бёйтинк Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле
Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие
Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Гронинген 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Гронинген Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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