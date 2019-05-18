Гронинген
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Витесс
10' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
1:0
45' ГолМахи Мимаун
15
Брюнс
Томас
10
Махи
Мимаун
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
25
Фор
Наварон
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бегуа КевинВратарь
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
17 Ko ItakuraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гладон ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мухтар АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле
Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Гронинген 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Гронинген Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие
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