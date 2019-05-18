Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Тигре
1:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Тукуман
0'
11' Желтая карточка
1:0
16' Гол
Меносси Лукас
21' Желтая карточка
Ramiro Carrera
41'
23
Gonzalo
Marinelli
17
Matias
Acuna
II
2
Ezequiel
Rodriguez
6
Ignacio
Canuto
16
Коласо
Николас
5
Меносси
Лукас
27
Agustin
Cardozo
15
Кавальяро
Хуан
10
Diego
Morales
11
Дженсон
Лукас
9
Гонсалес
Федерико
1
Cristian
David
Lucchetti
20
Сан
Роман
Хосе
31
Jonathan
Cabral
39
Ламас
Андрес
16
Аберо
Виллиан
8
Ramiro
Carrera
38
Nery
Leyes
29
Rodrigo
Aliendro
19
David
Barbona
12
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
Тигре
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

11'
 
16'
Меносси Лукас
1:0
21'
 
Ramiro Carrera

Предыдущие игры

Тигре Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе
Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман
Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Тигре: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Тукуман 3:0 Тигре Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Тигре Суперлига Тигре 0:0 Атлетико Тукуман Примера Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Примера
Тигре 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 4:2 Тигре Примера А
1/8 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1/4 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд
5 Бока Хуниорс
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
1/2 финала
0 Аргентинос Хуниорс
0 Бока Хуниорс
0 Тигре
0 Атлетико Тукуман
Финал
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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