Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
0:1
Второй тайм: 73'
Тигре
0'
18' Желтая карточка
Кавальяро Хуан
28' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
28' Вторая желтая карточка
Rodrigo Aliendro
36' Желтая карточка
Jonathan Cabral
40' Вторая желтая карточка
Jonathan Cabral
41' Желтая карточка
Сан Роман Хосе
0:1
63' Гол
Hugo Silveira
73'
1
Cristian
David
Lucchetti
20
Сан
Роман
Хосе
31
Jonathan
Cabral
6
Franco
Sbutoni
33
Gabriel
Risso
29
Rodrigo
Aliendro
22
Ricardo
Noir
10
Нуньес
Хервасио
19
David
Barbona
12
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
23
Gonzalo
Marinelli
17
Матеас
Перез
Гарсия
2
Ezequiel
Rodriguez
6
Ignacio
Canuto
16
Коласо
Николас
5
Меносси
Лукас
21
Sebastian
Prediger
II
27
Agustin
Cardozo
15
Кавальяро
Хуан
10
Diego
Morales
9
Гонсалес
Федерико
Атлетико Тукуман
4-1-3-2
Тигре
4-3-2-1

Ход матча

18'
 
Кавальяро Хуан
28'
Rodrigo Aliendro
 
28'
Rodrigo Aliendro
 
36'
Jonathan Cabral
 
40'
Jonathan Cabral
 
41'
Сан Роман Хосе
 
45'
Ламас Андрес
Gabriel Risso
 
46'
 
Hugo Silveira
Гонсалес Федерико
46'
 
Diego Sosa
Diego Morales
52'
Мерсьер Хуан
Ricardo Noir
 
63'
0:1
Hugo Silveira
(Diego Sosa)
65'
 
Луна Карлос II
Меносси Лукас
66'
Ramiro Carrera
Нуньес Хервасио
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман
Тигре Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:3 Тигре
Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Тигре: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 3:0 Тигре Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Тигре Суперлига Тигре 0:0 Атлетико Тукуман Примера
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Примера Тигре 3:1 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 4:2 Тигре Примера А
1/8 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1/4 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд
5 Бока Хуниорс
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
1/2 финала
0 Аргентинос Хуниорс
0 Бока Хуниорс
5 Тигре
0 Атлетико Тукуман
Финал
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