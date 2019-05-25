Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
0:1
Второй тайм: 73'
Тигре
18' Желтая карточкаКавальяро Хуан
28' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
28' Вторая желтая карточкаRodrigo Aliendro
36' Желтая карточкаJonathan Cabral
40' Вторая желтая карточкаJonathan Cabral
41' Желтая карточкаСан Роман Хосе
0:1
63' ГолHugo Silveira
22
Ricardo
Noir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ricardo NoirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Ламас АндресЗащитник
- Полузащитник
-
25 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Nery LeyesПолузащитник
-
18 Mauro MatosНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
18'
28'
28'
36'
40'
41'
63'
0:1
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =2 -9Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман
Тигре Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:3 Тигре
Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Тигре: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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