Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Копа де ла Суперлига 2019
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 17'
Аргентинос Хуниорс
0' 17'
31
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
15
Нандес
Найтан
23
Марконе
Иван
7
Павон
Кристиан
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
9
Бенедетто
Дарио
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero
17
Franco
Moyano
11
Damian
Batallini
10
Alexis
Mac
Allister
27
Ауче
Габриэль
28
Claudio
Spinelli
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
1/8 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1/4 финала
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд
5 Бока Хуниорс
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
1/2 финала
0 Аргентинос Хуниорс
0 Бока Хуниорс
6 Тигре
0 Атлетико Тукуман
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...