Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Копа де ла Суперлига 2019
Тигре
1:0
Первый тайм: 25'
Бока Хуниорс
0'
14' Желтая карточка
Тевес Карлос
1:0
24' Гол
Гонсалес Федерико
25'
23
Gonzalo
Marinelli
17
Matias
Acuna
II
19
Алькоба
Герардо
3
Nestor
Moiraghi
16
Коласо
Николас
5
Меносси
Лукас
21
Sebastian
Prediger
II
10
Diego
Morales
14
Монтильо
Вальтер
11
Дженсон
Лукас
9
Гонсалес
Федерико
31
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
37
Nicolas
Capaldo
27
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
9
Бенедетто
Дарио
Тигре
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Тевес Карлос
24'
Гонсалес Федерико
1:0

Предыдущие игры

Тигре Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Тигре: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Бока Хуниорс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Бока Хуниорс 4:1 Тигре Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Тигре Суперлига Бока Хуниорс 2:0 Тигре Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:1 Тигре Товарищеские матчи
Тигре 1:1 Бока Хуниорс Примера Тигре 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера Тигре 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера Тигре 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера А Бока Хуниорс 3:3 Тигре Примера А Тигре 1:2 Бока Хуниорс Примера А Тигре 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера А Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
1/8 финала
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
1/4 финала
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд
5 Бока Хуниорс
1/2 финала
6 Тигре
0 Атлетико Тукуман
0 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
Финал
0 Тигре
0 Бока Хуниорс
Загрузка...