Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Тигре
1:0
Первый тайм: 25'
Бока Хуниорс
14' Желтая карточкаТевес Карлос
1:0
24' ГолГонсалес Федерико
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абила РамонНападающий
-
Ход матча
14'
24'
Предыдущие игры
Тигре Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Тигре: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Бока Хуниорс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Тигре 1:1 Бока Хуниорс Примера Тигре 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера Тигре 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера Тигре 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера А Бока Хуниорс 3:3 Тигре Примера А Тигре 1:2 Бока Хуниорс Примера А Тигре 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера А Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Тигре
0 Бока Хуниорс
- 0:0 ТИГ-БОК
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