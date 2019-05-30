Люнгбю
2:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Люнгбю
Вендсиссель
1:0
9' ГолГюткьяер Фредерик
1:1
11' ГолКамара Аль-Хаджи
28' Желтая карточкаШиембе Кевин
2:1
30' ГолФосгаард Лассе
41' Желтая карточкаBenjamin Kaellman
42' Желтая карточкаКьяер Йеппе
42' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
53' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
59' Желтая карточкаAndreas Kaltoft
18
Шиембе
Кевин
11
Кьяер
Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кьяер ЙеппеНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
13 Danni Koenig
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Эневольдсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
11'
28'
30'
42'
42'
53'
59'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю
Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:5 Мальмё Люнгбю 4:0 Роскилле Кёге 3:0 Люнгбю Люнгбю 1:3 Фредерисия Виборг 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хельсингёр
Вендсиссель Последние 20 матчей: +2 =9 -9Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель
Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Вендсиссель: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
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