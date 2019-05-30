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  3. Дания: Суперлиген. Квалификация: Финал
Люнгбю
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Вендсиссель
0'
1:0
9' Гол
Гюткьяер Фредерик
1:1
11' Гол
Камара Аль-Хаджи
28' Желтая карточка
Шиембе Кевин
2:1
30' Гол
Фосгаард Лассе
41' Желтая карточка
Benjamin Kaellman
42' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
42' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
53' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
59' Желтая карточка
Andreas Kaltoft
64'
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
3
Нильсен
Лассе
II
6
Frederik
Winther
20
Nicklas
Mouritzen
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
9
Фосгаард
Лассе
26
Гюткьяер
Фредерик
25
Adnan
Mohammed
11
Кьяер
Йеппе
1
Nicolai
Floe
2
Jeppe
Svenningsen
16
Фишер
Сандер
15
Andreas
Kaltoft
13
Soeren
Henriksen
17
Конате
Тьемоко
35
Вольгемут
Миккель
8
Франсишку
Жуниор
11
Торстейнссон
Йон
29
Benjamin
Kaellman
45
Камара
Аль-Хаджи
Люнгбю
4-2-3-1
Вендсиссель
4-4-2

Ход матча

9'
Гюткьяер Фредерик
(Фосгаард Лассе)
1:0
11'
1:1
Камара Аль-Хаджи
(Конате Тьемоко)
28'
Шиембе Кевин
 
30'
Фосгаард Лассе
(Nicklas Mouritzen)
2:1
41'
 
Benjamin Kaellman
42'
Кьяер Йеппе
 
42'
 
Торстейнссон Йон
46'
 
Mikkel Frankoch
Франсишку Жуниор
53'
Эрнсков Мартин
 
59'
 
Andreas Kaltoft
64'
 
Ogude Emmanuel Ifeanyi
Benjamin Kaellman

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю
Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед Видовре 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:5 Мальмё Люнгбю 4:0 Роскилле Кёге 3:0 Люнгбю Люнгбю 1:3 Фредерисия Виборг 0:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хельсингёр
Вендсиссель Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель
Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Вендсиссель: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Люнгбю 1:2 Вендсиссель Суперлиген Вендсиссель 1:0 Люнгбю Суперлиген Люнгбю 0:1 Вендсиссель Первый дивизион Вендсиссель 0:2 Люнгбю Первый дивизион
Вендсиссель 2:1 Люнгбю Первый дивизион Вендсиссель 2:0 Люнгбю Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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