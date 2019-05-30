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  3. Дания: Суперлиген. Квалификация: Финал
Хобро
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5674
Виборг
0'
1:0
30' Гол
Emmanuel Sabbi
41' Желтая карточка
Nicholas Gotfredsen
75' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
81' Желтая карточка
Nikko Boxall
86' Желтая карточка
Фишер Александр
90'+6
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
3
Jesper
Boege
5
Yaw-Ihle
Amankwah
6
Nicholas
Gotfredsen
11
Emmanuel
Sabbi
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
25
Йонссон
Ингвар
3
Mikkel
Knudsen
I
5
Nikko
Boxall
24
Simon
Trier
2
Фишер
Александр
13
Jeppe
Groenning
29
Frederik
Brandhof
23
Christian
Sivebaek
15
Andreas
Albers
10
Jeff
Mensah
8
Аггер
Миккель
Хобро
4-4-2
Виборг
4-2-3-1

Ход матча

30'
Emmanuel Sabbi
(Кристофферсен Юлиан)
1:0
41'
Nicholas Gotfredsen
 
59'
Педерсен Миккель
Vito Hammershoej-Mistrati
 
69'
Christian Cappis
Кристофферсен Юлиан
 
75'
Бабаян Эдгар
 
77'
 
Тюхосен Оливер
Frederik Brandhof
79'
 
Мортен Бек Андресен
Andreas Albers
81'
 
Nikko Boxall
85'
 
Christian Moses
Аггер Миккель
86'
 
Фишер Александр
90'
Jacob Tjoernelund
Nicholas Gotfredsen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 14
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель
Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск
Виборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Виборг 4:0 Фремад Амагер Видовре 0:1 Виборг Силькеборг 2:2 Виборг Виборг 2:1 Фредерисия
Виборг 3:1 Роскилле ХБ Кеге 1:0 Виборг Виборг 1:1 Нествед Тистед 0:4 Виборг Виборг 2:2 Нюкёбинг Люнгбю 1:4 Виборг Виборг 1:1 Хельсингёр Фремад Амагер 0:1 Виборг Виборг 0:2 Видовре Нествед 1:0 Виборг Виборг 3:2 Вендсиссель Нюкёбинг 3:0 Виборг Виборг 2:0 Тистед Хельсингёр 1:3 Виборг Виборг 0:1 Люнгбю Роскилле 3:1 Виборг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Виборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Виборг 3:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:1 Виборг Товарищеские матчи Виборг 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:6 Виборг Суперлига Дании
Хобро 1:1 Виборг Суперлига Дании Хобро 0:1 Виборг Первый дивизион Виборг 2:1 Хобро Первый дивизион Виборг 1:2 Хобро Первый дивизион Виборг 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 0:0 Хобро Первый дивизион Хобро 0:2 Виборг Первый дивизион Хобро 0:1 Виборг Кубок
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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