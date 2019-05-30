1:0
30' ГолEmmanuel Sabbi
41' Желтая карточкаNicholas Gotfredsen
75' Желтая карточкаБабаян Эдгар
81' Желтая карточкаNikko Boxall
86' Желтая карточкаФишер Александр
17
Бабаян
Эдгар
24
Simon
Trier
10
Jeff
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Simon TrierЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jeff MensahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tobias Bech
-
26 Can Dursun
-
Главный тренер: Steffen Hoejer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
75'
81'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
11 Угловые 14
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель
Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск
Виборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Виборг 4:0 Фремад Амагер Видовре 0:1 Виборг Силькеборг 2:2 Виборг Виборг 2:1 Фредерисия
Виборг 3:1 Роскилле ХБ Кеге 1:0 Виборг Виборг 1:1 Нествед Тистед 0:4 Виборг Виборг 2:2 Нюкёбинг Люнгбю 1:4 Виборг Виборг 1:1 Хельсингёр Фремад Амагер 0:1 Виборг Виборг 0:2 Видовре Нествед 1:0 Виборг Виборг 3:2 Вендсиссель Нюкёбинг 3:0 Виборг Виборг 2:0 Тистед Хельсингёр 1:3 Виборг Виборг 0:1 Люнгбю Роскилле 3:1 Виборг
Последние игры между собой
Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Виборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
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