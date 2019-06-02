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  3. Дания: Суперлиген. Квалификация: Финал
Виборг
0:2
Перерыв

Стадион:
Хобро
0'
0:1
1' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
0:2
22' Гол
Emmanuel Sabbi
25
Йонссон
Ингвар
3
Mikkel
Knudsen
I
5
Nikko
Boxall
24
Simon
Trier
2
Фишер
Александр
13
Jeppe
Groenning
29
Frederik
Brandhof
23
Christian
Sivebaek
15
Andreas
Albers
10
Jeff
Mensah
8
Аггер
Миккель
1
Jesper
Rask
27
Mathias
Haarup
3
Jesper
Boege
5
Yaw-Ihle
Amankwah
6
Nicholas
Gotfredsen
14
Педерсен
Миккель
12
Дамборг
Йонас
11
Emmanuel
Sabbi
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
Виборг
4-2-3-1
Хобро
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Vito Hammershoej-Mistrati
22'
0:2
Emmanuel Sabbi
(Киркеволд Пол)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хобро 1:0 Виборг Виборг 4:0 Фремад Амагер Видовре 0:1 Виборг Силькеборг 2:2 Виборг
Виборг 2:1 Фредерисия Виборг 3:1 Роскилле ХБ Кеге 1:0 Виборг Виборг 1:1 Нествед Тистед 0:4 Виборг Виборг 2:2 Нюкёбинг Люнгбю 1:4 Виборг Виборг 1:1 Хельсингёр Фремад Амагер 0:1 Виборг Виборг 0:2 Видовре Нествед 1:0 Виборг Виборг 3:2 Вендсиссель Нюкёбинг 3:0 Виборг Виборг 2:0 Тистед Хельсингёр 1:3 Виборг Виборг 0:1 Люнгбю
Хобро Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро
Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Виборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Хобро 1:0 Виборг Суперлиген Виборг 3:1 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:1 Виборг Товарищеские матчи Виборг 1:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 0:6 Виборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Виборг Суперлига Дании Хобро 0:1 Виборг Первый дивизион Виборг 2:1 Хобро Первый дивизион Виборг 1:2 Хобро Первый дивизион Виборг 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 0:0 Хобро Первый дивизион Хобро 0:2 Виборг Первый дивизион Хобро 0:1 Виборг Кубок
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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