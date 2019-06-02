Виборг
0:2
Перерыв
Стадион: Энерги Виборг Арена
Хобро
0:1
1' ГолVito Hammershoej-Mistrati
0:2
22' ГолEmmanuel Sabbi
24
Simon
Trier
10
Jeff
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Simon TrierЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jeff MensahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Can Dursun
-
Главный тренер: Steffen Hoejer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
22'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Виборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хобро 1:0 Виборг Виборг 4:0 Фремад Амагер Видовре 0:1 Виборг Силькеборг 2:2 Виборг
Виборг 2:1 Фредерисия Виборг 3:1 Роскилле ХБ Кеге 1:0 Виборг Виборг 1:1 Нествед Тистед 0:4 Виборг Виборг 2:2 Нюкёбинг Люнгбю 1:4 Виборг Виборг 1:1 Хельсингёр Фремад Амагер 0:1 Виборг Виборг 0:2 Видовре Нествед 1:0 Виборг Виборг 3:2 Вендсиссель Нюкёбинг 3:0 Виборг Виборг 2:0 Тистед Хельсингёр 1:3 Виборг Виборг 0:1 Люнгбю
Хобро Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро
Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро
Последние игры между собой
Виборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Хобро 0:6 Виборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Виборг Суперлига Дании Хобро 0:1 Виборг Первый дивизион Виборг 2:1 Хобро Первый дивизион Виборг 1:2 Хобро Первый дивизион Виборг 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Виборг Первый дивизион Виборг 0:0 Хобро Первый дивизион Хобро 0:2 Виборг Первый дивизион Хобро 0:1 Виборг Кубок
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