Лига чемпионов АФК 2019

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Чонбук Моторс
0:0
Первый тайм: 17'
Шанхай СИПГ
0' 17'
31
Bum-Keun
Song
2
Ли
Ён
26
Ho-Yeong
Jeong
92
Ким
Мин-Хёк
22
Чжин-Су
Ким
27
Мун
Сонмин
28
Joon-Ho
Son
4
Hyung-Min
Shin
5
Sun-Young
Lim
10
Ricardo
Lopes
9
Ким
Шин-Вук
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
5
Кэ
Ши
2
Wei
Zhang
I
4
Шэньчао
Ван
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
8
Оскар
дос
Сантос
9
Элкесон
Кардосо
10
Халк
Живанилдо
Чонбук Моторс
4-5-1
Шанхай СИПГ
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Чонбук Моторс 1:1 Suwon Bluewings Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Инчхон Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Санджу Сангму
Канвон 2:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 4:1 Кённам Чонбук Моторс 0:0 Бурирам Юнайтед Чонбук Моторс 3:1 Чеджу Юнайтед Ульсан 2:1 Чонбук Моторс Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Соннам 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:1 Сеул Чонбук Моторс 2:1 Урава Редс Санджу Сангму 0:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 0:1 Анъян Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Урава Редс 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК Чонбук Моторс 5:0 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 0:0 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Зобахан 6 3 3 0 10 - 5 12
2. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 1 2 11 - 7 10
3. Аль-Завраа 6 2 2 2 14 - 9 8
4. Аль-Васль 6 1 0 5 4 - 18 3

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Аль-Вахда Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Аль-Иттихад Заявка 6 3 2 1 13 - 9 11
3. Локомотив Ташкент Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
4. Аль-Райян Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 6 4 1 1 10 - 5 13
2. Аль-Духайл 6 2 3 1 11 - 8 9
3. Эстегляль Тегеран 6 2 2 2 6 - 8 8
4. Аль-Айн 6 0 2 4 4 - 10 2

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Аль-Садд Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
2. Аль-Ахли Джидда Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
3. Пахтакор Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
4. Персеполис Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 3 2 1 10 - 8 11
2. Касима Антлерс 6 3 1 2 9 - 8 10
3. Кённам 6 2 2 2 9 - 8 8
4. Джохор Дарул Такзим 6 1 1 4 4 - 8 4

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Санфречче Хиросима 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Гуанчжоу Эвергранд 6 3 1 2 9 - 5 10
3. Тэгу 6 3 0 3 10 - 6 9
4. Мельбурн Виктори 6 0 1 5 4 - 17 1

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Чонбук Моторс 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Урава Редс 6 3 1 2 9 - 4 10
3. Бэйцзин Гоань 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Бурирам Юнайтед 6 1 1 4 3 - 10 4

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ульсан 6 3 2 1 5 - 7 11
2. Шанхай СИПГ 0:0 6 2 3 1 13 - 8 9
3. Кавасаки Фронтале 6 2 2 2 9 - 6 8
4. Сидней 6 0 3 3 5 - 11 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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