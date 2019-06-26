Лига чемпионов АФК 2019
Чонбук Моторс
0:0
Первый тайм: 17'
Шанхай СИПГ
2
Ли
Ён
92
Ким
Мин-Хёк
22
Чжин-Су
Ким
27
Мун
Сонмин
28
Joon-Ho
Son
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
5
Кэ
Ши
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ли ЁнЗащитник
- Защитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
22 Чжин-Су КимЗащитник
-
27 Мун СонминПолузащитник
-
28 Joon-Ho SonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Дон ГукНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
37 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Чонбук Моторс 1:1 Suwon Bluewings Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Инчхон Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Санджу Сангму
Канвон 2:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 4:1 Кённам Чонбук Моторс 0:0 Бурирам Юнайтед Чонбук Моторс 3:1 Чеджу Юнайтед Ульсан 2:1 Чонбук Моторс Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Соннам 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:1 Сеул Чонбук Моторс 2:1 Урава Редс Санджу Сангму 0:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 0:1 Анъян Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс Урава Редс 0:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Шанхай СИПГ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зобахан
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|3.
|Аль-Завраа
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|4.
|Аль-Васль
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Вахда
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Аль-Иттихад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|11
|3.
|Локомотив Ташкент
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Аль-Райян
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Аль-Духайл
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|3.
|Эстегляль Тегеран
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|Аль-Айн
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|3.
|Пахтакор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|Персеполис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|Касима Антлерс
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|3.
|Кённам
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санфречче Хиросима
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|3.
|Тэгу
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|4.
|Мельбурн Виктори
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Урава Редс
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Бурирам Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан
|6
|3
|2
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|3.
|Кавасаки Фронтале
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|4.
|Сидней
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
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