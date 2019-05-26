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Нижний Новгород
 
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Крылья Советов

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нижний Новгород 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа
Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 30.05.2019, осталось 2 дня 16 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Крылья Советов
    Нижний Новгород
    30.8% (8)
    Ничья
    38.5% (10)
    Крылья Советов
    30.8% (8)
    1:1 Ничья
    38.5% (10)
    2:1 Нижний Новгород
    19.2% (5)
    0:1 Крылья Советов
    15.4% (4)
    1:2 Крылья Советов
    11.5% (3)
    1:0 Нижний Новгород
    7.7% (2)
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