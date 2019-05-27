Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +3 =7 -10Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа
Томь Последние 20 матчей: +6 =8 -6Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа
92.9% (26)
Ничья
0% (0)
Томь
7.1% (2)
2:0 Уфа
32.1% (9)
2:1 Уфа
28.6% (8)
1:0 Уфа
28.6% (8)
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