  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия: Премьер-лига: Квалификация: Финал
Уфа
 
Позже

Стадион:
Томь

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа
Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа Уфа 1:2 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Эльче 1:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Тбилиси Уфа 1:1 Альмерия Уфа 0:0 Левски София Уфа 2:1 Янг Бойз-2
Томь Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск
Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа 1:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Уфа Премьер-лига Томь 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 5:1 Томь Премьер-лига
Томь 0:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Томь

    До начала игры, которая состоится 30.05.2019, осталось 2 дня 14 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Уфа - Томь
    Уфа
    92.9% (26)
    Ничья
    0% (0)
    Томь
    7.1% (2)
    2:0 Уфа
    32.1% (9)
    2:1 Уфа
    28.6% (8)
    1:0 Уфа
    28.6% (8)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...