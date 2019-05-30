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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Нижний Новгород До начала игры, которая состоится 02.06.2019, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.