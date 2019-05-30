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Томь
 
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Уфа

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск
Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь
Уфа Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа
Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа Уфа 1:2 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Эльче 1:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Тбилиси Уфа 1:1 Альмерия Уфа 0:0 Левски София Уфа 2:1 Янг Бойз-2

Последние игры между собой

Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Уфа 1:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Уфа Премьер-лига Томь 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 5:1 Томь Премьер-лига
Томь 0:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Прогнозы на матч Томь - Уфа
Томь
19.2% (14)
Ничья
46.6% (34)
Уфа
34.2% (25)
1:1 Ничья
42.5% (31)
0:1 Уфа
15.1% (11)
1:2 Уфа
13.7% (10)
2:1 Томь
9.6% (7)
1:0 Томь
6.8% (5)
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