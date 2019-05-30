Томь
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Стадион: Труд Подольск
Уфа
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +6 =8 -6Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск
Уфа Последние 20 матчей: +3 =7 -10Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Томь
19.2% (14)
Ничья
46.6% (34)
Уфа
34.2% (25)
1:1 Ничья
42.5% (31)
0:1 Уфа
15.1% (11)
1:2 Уфа
13.7% (10)
2:1 Томь
9.6% (7)
1:0 Томь
6.8% (5)
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