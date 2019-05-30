Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Альянц
Штурм
10
Мург
Томас
27
Баджи
Алиу
26
Кох
Фабиан
30
Ivan
Ljubic
14
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
97 Иван АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
47 Leo Greiml
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Roman Maehlich
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук
Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии Штурм 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
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