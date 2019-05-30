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  3. Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф: Финал
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Штурм
0' 24'
1
Штребингер
Ричард
3
Мюлдюр
Мерт
6
Зоннляйтнер
Марио
17
Дибон
Кристофер
5
Болинголи-Мбомбо
Боли
14
Граховац
Срджан
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
7
Шаберсбергер
Филипп
27
Баджи
Алиу
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
23
Шпендльхофер
Лукас
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
19
Домингес
Хуан
25
Хирлэндер
Штефан
30
Ivan
Ljubic
9
Китеишвили
Отар
38
Лема
Майкл
Джон
14
Пинк
Маркус
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-1-4-1

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук
Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок
Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии Штурм 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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