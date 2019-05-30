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Австрия: Бундеслига. Отборочные матчи в Лигу Европы: Плей-офф (Финал)

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Болгария: Матч за право играть в Первой профессиональной лиге: Плей-офф (Финал)

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Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф (Финал)

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Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1 (Финал)

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа C)