Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +7 =4 -9Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ
РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ Уругвай 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Египет РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия РОССИЯ 1:1 Турция Австрия 1:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:3 Франция РОССИЯ 0:3 Бразилия РОССИЯ 3:3 Испания РОССИЯ 0:1 Аргентина РОССИЯ 1:1 Иран
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2
Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново
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