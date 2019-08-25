Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
2:3
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
1:0
4' Гол
Секульски Лукаш
1:1
51' Гол
Нодь Доминик
59' Желтая карточка
Агра Салвадор
2:1
60' Пенальти
Секульски Лукаш
2:2
72' Гол
Jaroslaw Niezgoda
2:3
81' Гол
Jaroslaw Niezgoda
90'+5
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
4
Artur
Bogusz
14
Guima
II
7
Patryk
Bryla
28
Пионтек
Лукаш
23
Калинковски
Бартоломей
11
Dani
Ramirez
22
Секульски
Лукаш
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
4
Ветеска
Матеуш
34
Астис
Иньяки
14
Michal
Karbownik
7
Антолич
Домагой
3
Йодловец
Томаш
23
Агра
Салвадор
77
Mateusz
Praszelik
21
Нодь
Доминик
11
Jaroslaw
Niezgoda
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

4'
Секульски Лукаш
(Patryk Bryla)
1:0
51'
1:1
Нодь Доминик
59'
 
Агра Салвадор
60'
Секульски Лукаш
2:1
61'
 
Роша Луис
Столярски Павел
61'
 
Гвилия Валериане
Mateusz Praszelik
61'
Maciej Wolski
Guima II
 
72'
2:2
Jaroslaw Niezgoda
(Нодь Доминик)
74'
 
Лукинас
Агра Салвадор
78'
Pirulo II
Patryk Bryla
 
81'
2:3
Jaroslaw Niezgoda
87'
Лучак Войцех
Калинковски Бартоломей
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь
Легия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Легия: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Легия 2:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 2:3 Легия Кубок лиги
ЛКС Лодзь 0:0 Легия Orange Ekstraklasa Легия 3:0 ЛКС Лодзь Кубок лиги Легия 2:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa Легия 2:0 ЛКС Лодзь Кубок лиги Легия 1:0 ЛКС Лодзь Кубок ЛКС Лодзь 0:1 Легия Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
11. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Корона Кельце 6 1 1 4 3 - 8 4
14. ЛКС Лодзь 6 1 1 4 5 - 11 4
15. Арка Гдыня 6 0 2 4 2 - 11 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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