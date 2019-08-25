Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
2:3
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Легия
1:0
4' ГолСекульски Лукаш
1:1
51' ГолНодь Доминик
59' Желтая карточкаАгра Салвадор
2:1
60' ПенальтиСекульски Лукаш
2:2
72' ГолJaroslaw Niezgoda
2:3
81' ГолJaroslaw Niezgoda
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo II
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
4'
1:0
51'
1:1
59'
60'
2:1
72'
74'
81'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =5 -4Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь
Легия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Легия: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Арка Гдыня
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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