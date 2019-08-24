Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Лех
0' 26'
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
28
Arkadiusz
Kasperkiewicz
39
Jakub
Apolinarski
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
9
Sebastian
Musiolik
11
Bryan
Nouvier
30
Щепаньски
Милош
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
7
Юзвяк
Камиль
9
Гюткьяр
Кристиан
Ракув
3-4-3
Лех
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув
Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры
Лех Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк
Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 1:0 Лех Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
5. Лех 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
6. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Ракув 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 5 1 1 3 3 - 5 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 6 0 2 4 2 - 11 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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