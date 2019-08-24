Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadion Rakow
Лех
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлНападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув
Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры
Лех Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Лех
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Ракув
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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