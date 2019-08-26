Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 3894
Висла Плоцк
0:1
11' ГолРикардиньо II
1:1
14' ГолСпиридонович Срдан
1:2
48' ГолФурман Доминик
53' Желтая карточкаШвох Матеуш
81' Желтая карточкаRicardo Nunes III
84' Желтая карточкаMichalis Manias
84' Желтая карточкаDamian Rasak
55
Ласицки
Игор
18
Букса
Адам
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David StecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
11'
0:1
14'
48'
1:2
53'
84'
84'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня
Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Погонь Щецин
|1:2
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Висла Плоцк
|2:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|15.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Арка Гдыня
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
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