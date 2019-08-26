Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
1:2
Второй тайм: 86'

Стадион: Зрители: 3894
Висла Плоцк
0'
0:1
11' Гол
Рикардиньо II
1:1
14' Гол
Спиридонович Срдан
1:2
48' Гол
Фурман Доминик
53' Желтая карточка
Швох Матеуш
81' Желтая карточка
Ricardo Nunes III
84' Желтая карточка
Michalis Manias
84' Желтая карточка
Damian Rasak
86'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
55
Ласицки
Игор
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
30
Дене
Томас
25
Жезничак
Якуб
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
21
Рикардиньо
II
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
11
Кусвик
Гжегож
Погонь Щецин
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Рикардиньо II
(Жезничак Якуб)
14'
Спиридонович Срдан
(Листковски Марчин)
1:1
24'
 
Cezary Stefanczyk
Жезничак Якуб
48'
1:2
Фурман Доминик
53'
 
Швох Матеуш
58'
Гуаррочена Икер
Подставски Томаш
 
61'
 
Maciej Ambrosiewicz
Кусвик Гжегож
76'
Michalis Manias
Спиридонович Срдан
 
77'
 
Томасик Пётр
Рикардиньо II
81'
Ricardo Nunes III
 
84'
Michalis Manias
 
84'
 
Damian Rasak

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня
Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 3:3 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 0:1 Погонь Щецин First League
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Погонь Щецин 1:2 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
11. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Висла Плоцк 2:1 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Корона Кельце 6 1 1 4 3 - 8 4
15. ЛКС Лодзь 6 1 1 4 5 - 11 4
16. Арка Гдыня 6 0 2 4 2 - 11 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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