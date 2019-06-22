Предыдущие игры
Борэм Вуд Последние 20 матчей: +3 =7 -10Борэм Вуд 3:3 Истли Честерфилд 3:2 Борэм Вуд Борэм Вуд 2:3 Сэлфорд Сити Харрогейт 0:1 Борэм Вуд
Борэм Вуд 1:2 Саттон Барроу 1:2 Борэм Вуд Борэм Вуд 2:2 Солихалл Борэм Вуд 0:2 Олдершот Эббсфлит 3:2 Борэм Вуд Довер 1:1 Борэм Вуд Борэм Вуд 1:1 Филд Бромли 0:2 Борэм Вуд Борэм Вуд 0:2 Рексем Борэм Вуд 0:4 Хартлпул Мэйденхэд Юнайтед 1:0 Борэм Вуд Гейтсхед 1:1 Борэм Вуд Борэм Вуд 1:3 Хавант энд Уотерлувилл Блит Спартанс 1:0 Борэм Вуд Дагенем энд Редбридж 4:4 Борэм Вуд Барнет 1:1 Борэм Вуд
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =2 -6Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал
Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут
Последние игры между собой
Борэм Вуд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Борэм Вуд
4.3% (3)
Ничья
1.4% (1)
Арсенал
94.3% (66)
0:3 Арсенал
22.9% (16)
0:2 Арсенал
22.9% (16)
1:3 Арсенал
17.1% (12)
0:4 Арсенал
12.9% (9)
1:2 Арсенал
5.7% (4)
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