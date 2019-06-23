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Ростов
 
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Спартак Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов
Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Спартак Москва 7:1 Сочи Оренбург 2:0 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Уфа
Урал 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Рубин Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Енисей Ростов 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар Спартак Москва 1:2 Шериф Оренбург 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Мура Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Спартак Москва 2:2 Актобе

Последние игры между собой

Ростов: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 26.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
    Ростов
    15.7% (8)
    Ничья
    39.2% (20)
    Спартак Москва
    45.1% (23)
    1:2 Спартак Москва
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    35.3% (18)
    2:1 Ростов
    9.8% (5)
    1:0 Ростов
    5.9% (3)
    0:1 Спартак Москва
    3.9% (2)
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