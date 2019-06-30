Россия: Кубок «Париматч» Премьер 2019
ЦСКА Москва
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Ростов
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат
Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд
Ростов Последние 20 матчей: +7 =7 -6Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит
Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
ЦСКА Москва
75.4% (49)
Ничья
18.5% (12)
Ростов
6.2% (4)
2:1 ЦСКА Москва
46.2% (30)
1:1 Ничья
16.9% (11)
1:0 ЦСКА Москва
16.9% (11)
2:0 ЦСКА Москва
9.2% (6)
1:2 Ростов
3.1% (2)
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