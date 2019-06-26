Россия: Кубок «Париматч» Премьер 2019

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Краснодар
 
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Ростов

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Краснодар 2:2 Чайка Песчанокопское Краснодар 1:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар
Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва
Ростов Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва
Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига
Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
    Краснодар
    88.1% (52)
    Ничья
    11.9% (7)
    Ростов
    0% (0)
    2:1 Краснодар
    45.8% (27)
    1:0 Краснодар
    25.4% (15)
    2:0 Краснодар
    15.3% (9)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
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