Россия: Кубок «Париматч» Премьер 2019
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =9 -4Краснодар 2:2 Чайка Песчанокопское Краснодар 1:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар
Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва
Ростов Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва
Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ростов: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Краснодар
88.1% (52)
Ничья
11.9% (7)
Ростов
0% (0)
2:1 Краснодар
45.8% (27)
1:0 Краснодар
25.4% (15)
2:0 Краснодар
15.3% (9)
2:2 Ничья
5.1% (3)
1:1 Ничья
5.1% (3)
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