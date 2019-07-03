Кубок Африканских Наций 2019

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Мадагаскар
 
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Стадион:
ДР Конго

Предыдущие игры

Мадагаскар Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Мадагаскар 2:0 Нигерия Мадагаскар 1:0 Бурунди Гвинея 2:2 Мадагаскар Кения 1:0 Мадагаскар
Люксембург 3:3 Мадагаскар Сенегал 2:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:3 Судан Мадагаскар 1:0 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Сенегал ЮАР 0:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:0 Коморские острова Сейшельские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:1 Мозамбик Косово 1:0 Мадагаскар Того 0:0 Мадагаскар Коморские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 0:0 Ангола Мозамбик 0:2 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Мозамбик
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Зимбабве 0:4 ДР Конго Египет 2:0 ДР Конго ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго
ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана

Последние игры между собой

Мадагаскар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДР Конго: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Мадагаскар 1:6 ДР Конго Кубок Африканских Наций ДР Конго 2:1 Мадагаскар Кубок Африканских Наций
1/8 финала
0 Алжир
0 Гвинея
0 Мали
0 Кот-д'Ивуар
0 Гана
0 Тунис
0 Мадагаскар
0 ДР Конго
0 Египет
0 ЮАР
0 Уганда
0 Сенегал
0 Нигерия
0 Камерун
0 Марокко
0 Бенин
1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мадагаскар - ДР Конго

    До начала игры, которая состоится 07.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Мадагаскар - ДР Конго
    Мадагаскар
    54.4% (37)
    Ничья
    17.6% (12)
    ДР Конго
    27.9% (19)
    1:0 Мадагаскар
    23.5% (16)
    2:1 Мадагаскар
    20.6% (14)
    1:2 ДР Конго
    11.8% (8)
    0:1 ДР Конго
    10.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.3% (7)
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