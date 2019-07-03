Кубок Африканских Наций 2019
Мадагаскар
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Стадион: Александрия
ДР Конго
Предыдущие игры
Мадагаскар Последние 20 матчей: +8 =8 -4Мадагаскар 2:0 Нигерия Мадагаскар 1:0 Бурунди Гвинея 2:2 Мадагаскар Кения 1:0 Мадагаскар
Люксембург 3:3 Мадагаскар Сенегал 2:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:3 Судан Мадагаскар 1:0 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Сенегал ЮАР 0:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:0 Коморские острова Сейшельские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:1 Мозамбик Косово 1:0 Мадагаскар Того 0:0 Мадагаскар Коморские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 0:0 Ангола Мозамбик 0:2 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Мозамбик
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =8 -6Зимбабве 0:4 ДР Конго Египет 2:0 ДР Конго ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго
ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана
Последние игры между собой
Мадагаскар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДР Конго: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Мадагаскар
54.4% (37)
Ничья
17.6% (12)
ДР Конго
27.9% (19)
1:0 Мадагаскар
23.5% (16)
2:1 Мадагаскар
20.6% (14)
1:2 ДР Конго
11.8% (8)
0:1 ДР Конго
10.3% (7)
1:1 Ничья
10.3% (7)
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