Кубок Африканских Наций 2019

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Алжир
 
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Стадион:
Гвинея

Предыдущие игры

Алжир Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Танзания 0:3 Алжир Сенегал 0:1 Алжир Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали
Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис Алжир 1:1 Гамбия Катар 0:1 Алжир Того 1:4 Алжир Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Гамбия 1:1 Алжир Португалия 3:0 Алжир Алжир 2:3 Кабо-Верде Иран 2:1 Алжир Алжир 4:1 Танзания Алжир 3:0 ЦАР Алжир 1:1 Нигерия Камерун 2:0 Алжир Алжир 0:1 Замбия
Гвинея Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бурунди 0:2 Гвинея Нигерия 1:0 Гвинея Гвинея 2:2 Мадагаскар Египет 3:1 Гвинея
Гвинея 0:1 Бенин Гвинея 0:1 Гамбия ЦАР 0:0 Гвинея Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар Руанда 1:1 Гвинея Гвинея 2:0 Руанда Гвинея 1:0 ЦАР Мавритания 0:1 Гвинея Марокко 3:1 Гвинея Гвинея 1:2 Судан ДР Конго 3:1 Гвинея Гвинея 1:4 Тунис Ливия 1:0 Гвинея Гвинея 3:2 Ливия Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея

Последние игры между собой

Алжир: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гвинея: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Алжир 2:1 Гвинея Товарищеские матчи Алжир 1:2 Гвинея Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Алжир
0 Гвинея
0 Мали
0 Кот-д'Ивуар
0 Гана
0 Тунис
0 Мадагаскар
0 ДР Конго
0 Египет
0 ЮАР
0 Уганда
0 Сенегал
0 Нигерия
0 Камерун
0 Марокко
0 Бенин
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алжир - Гвинея

    До начала игры, которая состоится 07.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Алжир - Гвинея
    Алжир
    97% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Гвинея
    0% (0)
    2:0 Алжир
    37.9% (25)
    1:0 Алжир
    25.8% (17)
    2:1 Алжир
    24.2% (16)
    3:1 Алжир
    4.5% (3)
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