Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Алжир Последние 20 матчей: +10 =4 -6Танзания 0:3 Алжир Сенегал 0:1 Алжир Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали
Гвинея Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бурунди 0:2 Гвинея Нигерия 1:0 Гвинея Гвинея 2:2 Мадагаскар Египет 3:1 Гвинея
Гвинея 0:1 Бенин Гвинея 0:1 Гамбия ЦАР 0:0 Гвинея Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар Руанда 1:1 Гвинея Гвинея 2:0 Руанда Гвинея 1:0 ЦАР Мавритания 0:1 Гвинея Марокко 3:1 Гвинея Гвинея 1:2 Судан ДР Конго 3:1 Гвинея Гвинея 1:4 Тунис Ливия 1:0 Гвинея Гвинея 3:2 Ливия Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея
Последние игры между собой
Алжир: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гвинея: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Финал
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Алжир
97% (64)
Ничья
3% (2)
Гвинея
0% (0)
2:0 Алжир
37.9% (25)
1:0 Алжир
25.8% (17)
2:1 Алжир
24.2% (16)
3:1 Алжир
4.5% (3)
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