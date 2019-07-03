Кубок Африканских Наций 2019

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Мали
 
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Стадион:
Кот-д'Ивуар

Предыдущие игры

Мали Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Ангола 0:1 Мали Тунис 1:1 Мали Мали 4:1 Мавритания Алжир 3:2 Мали
Камерун 1:1 Мали Сенегал 2:1 Мали Мали 3:0 Южный Судан Габон 0:1 Мали Бурунди 1:1 Мали Мали 0:0 Бурунди Южный Судан 0:3 Мали Мали 1:1 Япония Габон 0:0 Мали Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Мали 0:0 Марокко Марокко 6:0 Мали Мавритания 2:2 Мали Мали 4:0 Гамбия Гамбия 0:0 Мали Мали 2:1 Габон
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар
Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон

Последние игры между собой

Мали: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кот-д'Ивуар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка Кот-д'Ивуар 3:1 Мали Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка Мали 1:0 Кот-д'Ивуар Чемпионат Африканских наций Кот-д'Ивуар 1:1 Мали Кубок Африканских Наций
Мали 0:1 Кот-д'Ивуар Кубок Африканских Наций Кот-д'Ивуар 1:0 Мали Товарищеские матчи Кот-д'Ивуар 3:0 Мали Кубок Африканских Наций
1/8 финала
0 Алжир
0 Гвинея
0 Мали
0 Кот-д'Ивуар
0 Гана
0 Тунис
0 Мадагаскар
0 ДР Конго
0 Египет
0 ЮАР
0 Нигерия
0 Камерун
0 Уганда
1 Сенегал
2 Марокко
5 Бенин
1/4 финала
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0 Сенегал
0 Бенин
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Кот-д'Ивуар

    До начала игры, которая состоится 08.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Мали - Кот-д'Ивуар
    Мали
    36% (27)
    Ничья
    12% (9)
    Кот-д'Ивуар
    52% (39)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    28% (21)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    20% (15)
    1:0 Мали
    16% (12)
    1:1 Ничья
    10.7% (8)
    2:1 Мали
    10.7% (8)
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