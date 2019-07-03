Кубок Африканских Наций 2019
Мали
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Стадион: Суэц
Кот-д'Ивуар
Предыдущие игры
Мали Последние 20 матчей: +7 =10 -3Ангола 0:1 Мали Тунис 1:1 Мали Мали 4:1 Мавритания Алжир 3:2 Мали
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар
Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон
Последние игры между собой
Мали: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Кот-д'Ивуар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
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0 Сенегал
0 Бенин
1/2 финала
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— ?
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Финал
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— ?
Мали
36% (27)
Ничья
12% (9)
Кот-д'Ивуар
52% (39)
1:2 Кот-д'Ивуар
28% (21)
0:1 Кот-д'Ивуар
20% (15)
1:0 Мали
16% (12)
1:1 Ничья
10.7% (8)
2:1 Мали
10.7% (8)
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