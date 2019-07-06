Кубок Африканских Наций 2019

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Сенегал
 
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Стадион:
Бенин

Предыдущие игры

Сенегал Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Уганда 0:1 Сенегал Кения 0:3 Сенегал Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания
Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР
Бенин Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Марокко 1:1 Бенин Бенин 0:0 Камерун Бенин 0:0 Гвинея-Бисау Гана 2:2 Бенин
Бенин 3:1 Мавритания Гвинея 0:1 Бенин Бенин 2:1 Того Гамбия 3:1 Бенин Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Того 0:0 Бенин Бенин 1:3 Конго Бенин 1:1 Танзания Конго 1:1 Бенин Габон 0:1 Бенин Бенин 1:0 Нигерия Бенин 1:1 Того Того 1:1 Бенин Бенин 1:0 Гамбия Бенин 2:2 Буркина-Фасо
1/8 финала
0 Мали
0 Кот-д'Ивуар
0 Гана
0 Тунис
6 Мадагаскар
4 ДР Конго
3 Алжир
0 Гвинея
3 Нигерия
2 Камерун
0 Египет
1 ЮАР
0 Уганда
1 Сенегал
2 Марокко
5 Бенин
1/4 финала
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0 Нигерия
0 ЮАР
0 Сенегал
0 Бенин
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Бенин

    До начала игры, которая состоится 10.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сенегал - Бенин
    Сенегал
    91.1% (51)
    Ничья
    3.6% (2)
    Бенин
    5.4% (3)
    1:0 Сенегал
    33.9% (19)
    2:0 Сенегал
    28.6% (16)
    2:1 Сенегал
    25% (14)
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