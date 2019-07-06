Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Сенегал Последние 20 матчей: +12 =5 -3Уганда 0:1 Сенегал Кения 0:3 Сенегал Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания
Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР
Бенин Последние 20 матчей: +9 =8 -3Марокко 1:1 Бенин Бенин 0:0 Камерун Бенин 0:0 Гвинея-Бисау Гана 2:2 Бенин
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Сенегал
91.1% (51)
Ничья
3.6% (2)
Бенин
5.4% (3)
1:0 Сенегал
33.9% (19)
2:0 Сенегал
28.6% (16)
2:1 Сенегал
25% (14)
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