Кубок Африканских Наций 2019
Нигерия
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Стадион: Каир Интернейшнл
ЮАР
Предыдущие игры
Нигерия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нигерия 3:2 Камерун Мадагаскар 2:0 Нигерия Нигерия 1:0 Гвинея Нигерия 1:0 Бурунди
Нигерия 0:1 Сенегал Нигерия 0:0 Зимбабве Нигерия 1:0 Египет Нигерия 3:1 Сейшельские острова Нигерия 0:0 Уганда ЮАР 1:1 Нигерия Ливия 2:3 Нигерия Нигерия 4:0 Ливия Сейшельские острова 0:3 Нигерия Нигерия 1:2 Аргентина Нигерия 2:0 Исландия Хорватия 2:0 Нигерия Чехия 1:0 Нигерия Англия 2:1 Нигерия Нигерия 1:1 ДР Конго Нигерия 0:2 Сербия
ЮАР Последние 20 матчей: +7 =5 -8Египет 0:1 ЮАР ЮАР 0:1 Марокко ЮАР 1:0 Намибия Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР
Последние игры между собой
Нигерия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ЮАР: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Нигерия
75.9% (41)
Ничья
9.3% (5)
ЮАР
14.8% (8)
2:1 Нигерия
42.6% (23)
1:0 Нигерия
29.6% (16)
1:1 Ничья
7.4% (4)
0:1 ЮАР
7.4% (4)
1:2 ЮАР
3.7% (2)
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