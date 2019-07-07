Кубок Африканских Наций 2019

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Нигерия
 
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Стадион:
ЮАР

Предыдущие игры

Нигерия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нигерия 3:2 Камерун Мадагаскар 2:0 Нигерия Нигерия 1:0 Гвинея Нигерия 1:0 Бурунди
Нигерия 0:1 Сенегал Нигерия 0:0 Зимбабве Нигерия 1:0 Египет Нигерия 3:1 Сейшельские острова Нигерия 0:0 Уганда ЮАР 1:1 Нигерия Ливия 2:3 Нигерия Нигерия 4:0 Ливия Сейшельские острова 0:3 Нигерия Нигерия 1:2 Аргентина Нигерия 2:0 Исландия Хорватия 2:0 Нигерия Чехия 1:0 Нигерия Англия 2:1 Нигерия Нигерия 1:1 ДР Конго Нигерия 0:2 Сербия
ЮАР Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Египет 0:1 ЮАР ЮАР 0:1 Марокко ЮАР 1:0 Намибия Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР
Гана 0:0 ЮАР Ливия 1:2 ЮАР ЮАР 1:1 Парагвай ЮАР 1:1 Нигерия Сейшельские острова 0:0 ЮАР ЮАР 6:0 Сейшельские острова ЮАР 0:0 Ливия ЮАР 0:0 Мадагаскар Замбия 0:2 ЮАР ЮАР 1:1 Ангола Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ЮАР 1:2 Кабо-Верде Кабо-Верде 2:1 ЮАР Замбия 2:0 ЮАР

Последние игры между собой

Нигерия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ЮАР: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
ЮАР 1:1 Нигерия Кубок Африканских Наций Нигерия 0:2 ЮАР Кубок Африканских Наций ЮАР 1:1 Нигерия Товарищеские матчи Нигерия 3:1 ЮАР Международные матчи
ЮАР 0:1 Нигерия Чемпионат Мира Нигерия 2:0 ЮАР ЧМ-2010
1/8 финала
0 Мали
0 Кот-д'Ивуар
0 Гана
0 Тунис
6 Мадагаскар
4 ДР Конго
3 Алжир
0 Гвинея
3 Нигерия
2 Камерун
0 Египет
1 ЮАР
0 Уганда
1 Сенегал
2 Марокко
5 Бенин
1/4 финала
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0 Нигерия
0 ЮАР
0 Сенегал
0 Бенин
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - ЮАР

    До начала игры, которая состоится 10.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нигерия - ЮАР
    Нигерия
    75.9% (41)
    Ничья
    9.3% (5)
    ЮАР
    14.8% (8)
    2:1 Нигерия
    42.6% (23)
    1:0 Нигерия
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:1 ЮАР
    7.4% (4)
    1:2 ЮАР
    3.7% (2)
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