Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Нижний Новгород
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Томь
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия
СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород
Томь Последние 20 матчей: +6 =7 -7Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Томь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армавир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чайка Песчанокопское
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Авангард Курск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мордовия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Луч
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Нижний Новгород
76.8% (53)
Ничья
20.3% (14)
Томь
2.9% (2)
2:1 Нижний Новгород
34.8% (24)
1:0 Нижний Новгород
26.1% (18)
1:1 Ничья
17.4% (12)
2:0 Нижний Новгород
5.8% (4)
3:0 Нижний Новгород
4.3% (3)
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