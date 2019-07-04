Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Нижний Новгород
 
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Томь

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рубин 0:1 Нижний Новгород Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Нижний Новгород 3:1 Мордовия
СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Армавир 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород
Томь Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2
Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Томь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Армавир 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Чайка Песчанокопское 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Авангард Курск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мордовия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
19. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Луч 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Томь

    До начала игры, которая состоится 07.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Нижний Новгород - Томь
    Нижний Новгород
    76.8% (53)
    Ничья
    20.3% (14)
    Томь
    2.9% (2)
    2:1 Нижний Новгород
    34.8% (24)
    1:0 Нижний Новгород
    26.1% (18)
    1:1 Ничья
    17.4% (12)
    2:0 Нижний Новгород
    5.8% (4)
    3:0 Нижний Новгород
    4.3% (3)
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