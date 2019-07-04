Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Факел
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Факел 0:0 Томь Луч 1:0 Факел Факел 1:1 Чертаново Тамбов 0:0 Факел
Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск Спартак-2 4:0 Факел Факел 2:1 Вендсиссель
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2
Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск Металлург Липецк 0:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион
Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Армавир 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Чайка Песчанокопское 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Авангард Курск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мордовия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
19. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Луч 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 07.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Факел - Торпедо Москва
    Факел
    27.7% (18)
    Ничья
    43.1% (28)
    Торпедо Москва
    29.2% (19)
    1:1 Ничья
    40% (26)
    2:1 Факел
    12.3% (8)
    1:0 Факел
    12.3% (8)
    1:2 Торпедо Москва
    12.3% (8)
    0:1 Торпедо Москва
    10.8% (7)
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