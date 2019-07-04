Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Факел
Позже
Торпедо Москва
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: +4 =9 -7Факел 0:0 Томь Луч 1:0 Факел Факел 1:1 Чертаново Тамбов 0:0 Факел
Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск Спартак-2 4:0 Факел Факел 2:1 Вендсиссель
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2
Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Зоркий Ротор-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск Металлург Липецк 0:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армавир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чайка Песчанокопское
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Авангард Курск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мордовия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Луч
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Факел
27.7% (18)
Ничья
43.1% (28)
Торпедо Москва
29.2% (19)
1:1 Ничья
40% (26)
2:1 Факел
12.3% (8)
1:0 Факел
12.3% (8)
1:2 Торпедо Москва
12.3% (8)
0:1 Торпедо Москва
10.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...