Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чайка Песчанокопское
 
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Предыдущие игры

Чайка Песчанокопское Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Краснодар 2:2 Чайка Песчанокопское СКА Ростов-на-Дону 0:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:1 Биолог-Новокубанск Ангушт 0:5 Чайка Песчанокопское
Чайка Песчанокопское 3:1 Черноморец Нв Спартак-Нальчик 0:0 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Волгарь Урожай 1:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Краснодар-3 Чайка Песчанокопское 3:0 Академия им. В.Понедельника Легион-Динамо 0:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Спартак Владикавказ Машук-КМВ 1:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Динамо Ставрополь Дружба 0:2 Чайка Песчанокопское Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Ангушт Черноморец Нв 2:2 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Спартак-Нальчик Волгарь 1:1 Чайка Песчанокопское
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6
РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново
Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2
Команда И В Н П Г О
1. Армавир 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Чайка Песчанокопское 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Авангард Курск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мордовия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
19. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Луч 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка Песчанокопское - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 07.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Чайка Песчанокопское - Чертаново
    Чайка Песчанокопское
    18.2% (12)
    Ничья
    18.2% (12)
    Чертаново
    63.6% (42)
    1:2 Чертаново
    27.3% (18)
    0:2 Чертаново
    16.7% (11)
    1:1 Ничья
    15.2% (10)
    0:1 Чертаново
    9.1% (6)
    2:1 Чайка Песчанокопское
    7.6% (5)
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