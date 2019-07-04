Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Чайка Песчанокопское Последние 20 матчей: +14 =6 -0Краснодар 2:2 Чайка Песчанокопское СКА Ростов-на-Дону 0:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:1 Биолог-Новокубанск Ангушт 0:5 Чайка Песчанокопское
Чайка Песчанокопское 3:1 Черноморец Нв Спартак-Нальчик 0:0 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Волгарь Урожай 1:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Краснодар-3 Чайка Песчанокопское 3:0 Академия им. В.Понедельника Легион-Динамо 0:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Спартак Владикавказ Машук-КМВ 1:1 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 1:0 Динамо Ставрополь Дружба 0:2 Чайка Песчанокопское Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Ангушт Черноморец Нв 2:2 Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское 5:0 Спартак-Нальчик Волгарь 1:1 Чайка Песчанокопское
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново
Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армавир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чайка Песчанокопское
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Авангард Курск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мордовия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Луч
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Чайка Песчанокопское
18.2% (12)
Ничья
18.2% (12)
Чертаново
63.6% (42)
1:2 Чертаново
27.3% (18)
0:2 Чертаново
16.7% (11)
1:1 Ничья
15.2% (10)
0:1 Чертаново
9.1% (6)
2:1 Чайка Песчанокопское
7.6% (5)
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