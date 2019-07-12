Копа Судамерикана 2019
Колон
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0:1
38' ГолMatias Romero
46' Желтая карточкаJonathan Sandoval
48' Желтая карточкаEnzo Ybanez
55' Желтая карточкаLucas Acevedo
90' Желтая карточкаEmanuel Olivera
90' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
19
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Enzo YbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Gaston Veron
Ход матча
38'
0:1
48'
55'
90'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон
Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Колон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Аргентинос Хуниорс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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