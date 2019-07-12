Копа Судамерикана 2019

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Колон
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
38' Гол
Matias Romero
46' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
48' Желтая карточка
Enzo Ybanez
55' Желтая карточка
Lucas Acevedo
90' Желтая карточка
Emanuel Olivera
90' Желтая карточка
Francis Mac Allister
90'+7
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
2
Lucas
Acevedo
13
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
18
Rodrigo
Aliendro
5
Фрицлер
Матиас
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
27
Wilson
Morelo
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
13
Enzo
Ybanez
26
Matias
Romero
17
Franco
Moyano
20
Вера
Фаусто
7
Victorio
Gabriel
Ramis
18
Силва
Сантьяго
27
Ауче
Габриэль
Колон
Аргентинос Хуниорс

Ход матча

38'
0:1
Matias Romero
46'
 
Jonathan Sandoval
48'
 
Enzo Ybanez
55'
Lucas Acevedo
 
68'
 
Matko Miljevic
Victorio Gabriel Ramis
69'
Чанкалай Томас
Cristian Bernardi
 
73'
 
Монтеро Фаусто
Вера Фаусто
76'
Nicolas Leguizamon
Wilson Morelo
 
81'
 
Francis Mac Allister
Matias Romero
87'
Tomas Sandoval
Luis Miguel Rodriguez
 
90'
Emanuel Olivera
 
90'
 
Francis Mac Allister

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон
Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Колон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Аргентинос Хуниорс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Суперлига Колон 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Б
Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
1/8 финала
1 Рояль Пари
2 Ла Экидад
0 Каракас
0 Индепендьенте дель Валле
0 Колон
1 Аргентинос Хуниорс
0 Сулия
0 Спортинг Кристал
0 Пеньяроль
0 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
0 Атлетико Минейро
0 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
0 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Matias Romero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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