Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чертаново
 
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Енисей

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Чайка Песчанокопское 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки
Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига
Енисей Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Текстильщик 0:1 Енисей Зенит 4:1 Енисей Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар
Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 1:0 Енисей Кубок ФНЛ
Команда И В Н П Г О
1. Ротор Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Химки Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Томь Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Армавир Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Чертаново Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Енисей Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Шинник Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Факел Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Чайка Песчанокопское Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Мордовия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Текстильщик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нижний Новгород Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Авангард Курск Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Луч Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Енисей

    До начала игры, которая состоится 13.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Енисей
    Чертаново
    44.8% (26)
    Ничья
    43.1% (25)
    Енисей
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    36.2% (21)
    2:1 Чертаново
    20.7% (12)
    1:0 Чертаново
    17.2% (10)
    0:1 Енисей
    5.2% (3)
    1:2 Енисей
    5.2% (3)
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