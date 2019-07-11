Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =6 -6Чайка Песчанокопское 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки
Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига
Енисей Последние 20 матчей: +5 =8 -7Текстильщик 0:1 Енисей Зенит 4:1 Енисей Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар
Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ротор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Томь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Армавир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Чертаново
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Чайка Песчанокопское
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Мордовия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Авангард Курск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Луч
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
Чертаново
44.8% (26)
Ничья
43.1% (25)
Енисей
12.1% (7)
1:1 Ничья
36.2% (21)
2:1 Чертаново
20.7% (12)
1:0 Чертаново
17.2% (10)
0:1 Енисей
5.2% (3)
1:2 Енисей
5.2% (3)
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