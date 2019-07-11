Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Ротор
 
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Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень
Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2 Ротор 1:1 Шинник Ротор 1:0 Пюник Ротор 3:1 Муром Мордовия 1:2 Ротор Ротор 1:3 Шинник
Текстильщик Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Текстильщик 0:1 Енисей Текстильщик 1:0 Знамя Труда Коломна 1:2 Текстильщик Текстильщик 0:0 Псков-747
Ленинградец 0:1 Текстильщик Текстильщик 3:0 Днепр Смоленск Локомотив-Казанка 1:2 Текстильщик Текстильщик 2:0 Торпедо Владимир Велес Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 1:0 Долгопрудный Муром 6:2 Текстильщик Текстильщик 2:0 Чертаново-2 Луки-Энергия 2:1 Текстильщик Текстильщик 3:0 Коломна Псков-747 0:1 Текстильщик Текстильщик 3:1 Ленинградец Днепр Смоленск 1:3 Текстильщик Текстильщик 1:1 Локомотив-Казанка Торпедо Владимир 0:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Велес Москва
Команда И В Н П Г О
1. Ротор Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Химки Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Томь Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Армавир Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Чертаново Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Енисей Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Шинник Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Факел Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Чайка Песчанокопское Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Мордовия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Текстильщик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Нижний Новгород Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Авангард Курск Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Луч Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Текстильщик

    До начала игры, которая состоится 13.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ротор - Текстильщик
    Ротор
    87.5% (49)
    Ничья
    10.7% (6)
    Текстильщик
    1.8% (1)
    1:0 Ротор
    41.1% (23)
    2:0 Ротор
    26.8% (15)
    2:1 Ротор
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
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