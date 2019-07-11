Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Ротор
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Текстильщик
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень
Текстильщик Последние 20 матчей: +12 =4 -4Текстильщик 0:1 Енисей Текстильщик 1:0 Знамя Труда Коломна 1:2 Текстильщик Текстильщик 0:0 Псков-747
Ленинградец 0:1 Текстильщик Текстильщик 3:0 Днепр Смоленск Локомотив-Казанка 1:2 Текстильщик Текстильщик 2:0 Торпедо Владимир Велес Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 1:0 Долгопрудный Муром 6:2 Текстильщик Текстильщик 2:0 Чертаново-2 Луки-Энергия 2:1 Текстильщик Текстильщик 3:0 Коломна Псков-747 0:1 Текстильщик Текстильщик 3:1 Ленинградец Днепр Смоленск 1:3 Текстильщик Текстильщик 1:1 Локомотив-Казанка Торпедо Владимир 0:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Велес Москва
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ротор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Томь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Армавир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Чертаново
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Чайка Песчанокопское
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Мордовия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Авангард Курск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Луч
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
Ротор
87.5% (49)
Ничья
10.7% (6)
Текстильщик
1.8% (1)
1:0 Ротор
41.1% (23)
2:0 Ротор
26.8% (15)
2:1 Ротор
14.3% (8)
1:1 Ничья
7.1% (4)
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