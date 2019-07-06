Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Тамбов

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит
Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал
Тамбов Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов
Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:5 Зенит Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тамбов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 14.07.2019, осталось 2 дня 16 часов 7 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Тамбов
    Зенит
    94.1% (80)
    Ничья
    5.9% (5)
    Тамбов
    0% (0)
    3:0 Зенит
    32.9% (28)
    2:0 Зенит
    29.4% (25)
    5:0 Зенит
    7.1% (6)
    3:1 Зенит
    5.9% (5)
    4:0 Зенит
    5.9% (5)
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