Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Тамбов
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит
Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал
Тамбов Последние 20 матчей: +12 =6 -2Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов
Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Зенит
94.1% (80)
Ничья
5.9% (5)
Тамбов
0% (0)
3:0 Зенит
32.9% (28)
2:0 Зенит
29.4% (25)
5:0 Зенит
7.1% (6)
3:1 Зенит
5.9% (5)
4:0 Зенит
5.9% (5)
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