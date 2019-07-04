Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Рубин
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва
Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия
Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тамбов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Локомотив Москва
93.4% (99)
Ничья
4.7% (5)
Рубин
1.9% (2)
2:0 Локомотив Москва
43.4% (46)
1:0 Локомотив Москва
28.3% (30)
2:1 Локомотив Москва
15.1% (16)
3:0 Локомотив Москва
3.8% (4)
1:1 Ничья
3.8% (4)
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