Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва
Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10
ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия
Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тамбов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Рубин

    До начала игры, которая состоится 15.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 15 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Рубин
    Локомотив Москва
    93.4% (99)
    Ничья
    4.7% (5)
    Рубин
    1.9% (2)
    2:0 Локомотив Москва
    43.4% (46)
    1:0 Локомотив Москва
    28.3% (30)
    2:1 Локомотив Москва
    15.1% (16)
    3:0 Локомотив Москва
    3.8% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
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