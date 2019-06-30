Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава
Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Крылья Советов
2.4% (2)
Ничья
10.8% (9)
ЦСКА Москва
86.7% (72)
1:2 ЦСКА Москва
34.9% (29)
0:1 ЦСКА Москва
22.9% (19)
0:2 ЦСКА Москва
18.1% (15)
1:1 Ничья
8.4% (7)
1:3 ЦСКА Москва
8.4% (7)
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