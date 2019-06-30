Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава
Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тамбов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 14.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва
    Крылья Советов
    2.4% (2)
    Ничья
    10.8% (9)
    ЦСКА Москва
    86.7% (72)
    1:2 ЦСКА Москва
    34.9% (29)
    0:1 ЦСКА Москва
    22.9% (19)
    0:2 ЦСКА Москва
    18.1% (15)
    1:1 Ничья
    8.4% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    8.4% (7)
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