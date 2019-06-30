Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва
Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова
Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи
Последние игры между собой
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Ростов
90.9% (60)
Ничья
9.1% (6)
Оренбург
0% (0)
1:0 Ростов
39.4% (26)
2:0 Ростов
25.8% (17)
2:1 Ростов
21.2% (14)
1:1 Ничья
4.5% (3)
0:0 Ничья
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...