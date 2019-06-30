Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ростов
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва
Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова
Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи

Последние игры между собой

Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Оренбург 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рубин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тамбов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уфа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Тула 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 13.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Оренбург
    Ростов
    90.9% (60)
    Ничья
    9.1% (6)
    Оренбург
    0% (0)
    1:0 Ростов
    39.4% (26)
    2:0 Ростов
    25.8% (17)
    2:1 Ростов
    21.2% (14)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    0:0 Ничья
    3% (2)
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