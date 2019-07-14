Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Силькеборг
0'
1:0
14' Гол
Араюури Паулус
29'
1
Швебе
Марвин
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
21
Кристенсен
Лассе
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
11
Уре
Микаэль
20
Вильчек
Камиль
12
Тибблинг
Симон
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Simon
Jakobsen
6
Меллер
Фредерик
20
Marc
Rochester
Soerensen
22
Valance
Nambishi
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
9
Махолли
Шкодран
Брондбю
4-3-3
Силькеборг
4-4-2

Ход матча

14'
Араюури Паулус
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю
Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг
Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг Хорсенс 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Брондбю 3:1 Силькеборг Кубок Силькеборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 3:0 Брондбю САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брондбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хобро 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Эсбьерг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ольборг 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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