Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Брондбю
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Брондбю
Силькеборг
1:0
14' ГолАраюури Паулус
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Peter Bjur
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
-
-
11 Emil Holten
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю
Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг
Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле Енисей 2:1 Силькеборг Хорсенс 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 3:0 Брондбю САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брондбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хобро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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