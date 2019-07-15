Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хобро
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Орхус
0'
28' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
31' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
35' Желтая карточка
Нильсен Каспер
45' Желтая карточка
Дамборг Йонас
58' Желтая карточка
Поульсен Николай II
1:0
62' Гол
Emmanuel Sabbi
62'
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
12
Дамборг
Йонас
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
22
Хвильсом
Мадс
1
Уалли
Оскар
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
11
Сана
Тобиас
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Хобро
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

15'
Тюхосен Оливер
Хвильсом Мадс
 
28'
 
Тингагер Фредерик
31'
Бабаян Эдгар
 
35'
 
Нильсен Каспер
45'
Дамборг Йонас
 
58'
 
Поульсен Николай II
62'
Emmanuel Sabbi
(Бабаян Эдгар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг
Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус
Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23

Последние игры между собой

Хобро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Орхус 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:3 Орхус Суперлига Дании
Хобро 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Суперлига Дании Орхус 1:1 Хобро Товарищеские матчи Орхус 1:1 Хобро Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 3:1 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Хобро Кубок Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Орхус 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Орхус Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Нордшелланн 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Люнгбю 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Орхус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хобро 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Оденсе 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Раннерс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Эсбьерг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ольборг 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Силькеборг 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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