Дания: Суперлига Дании 2019-2020
28' Желтая карточкаТингагер Фредерик
31' Желтая карточкаБабаян Эдгар
35' Желтая карточкаНильсен Каспер
45' Желтая карточкаДамборг Йонас
58' Желтая карточкаПоульсен Николай II
1:0
62' ГолEmmanuel Sabbi
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
35'
45'
62'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг
Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус
Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23
Последние игры между собой
Хобро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Хобро 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Суперлига Дании Орхус 1:1 Хобро Товарищеские матчи Орхус 1:1 Хобро Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 3:1 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Хобро Кубок Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Орхус 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Орхус Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Люнгбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Орхус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Хобро
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Раннерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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