Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7310
Эсбьерг
0'
18' Желтая карточка
Ayo Simon Okusun
31' Желтая карточка
Петре Адриан
70' Желтая карточка
Jacob Lungi Soerensen
1:0
90' Гол
Андерсон Микаэль
90'+5
1
Хансен
Йеспер
2
Хансен
Киан
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
6
Андерссон
Йоэль
38
Frank
Onyeka
8
Ayo
Simon
Okusun
29
Виктор
Пауло
10
Evander
Ferreira
88
Викхейм
Густав
74
Junior
Brumado
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
9
Петре
Адриан
11
Соири
Пюрю
Митьюлланд
3-4-1-2
Эсбьерг
4-3-3

Ход матча

18'
Ayo Simon Okusun
 
31'
 
Петре Адриан
66'
 
Patrick Egelund
Кристенсен Матиас
70'
 
Jacob Lungi Soerensen
73'
Мабиль Авер
Frank Onyeka
 
82'
 
Бринк Марк
Соири Пюрю
85'
Андерсон Микаэль
Викхейм Густав
 
86'
Довбик Артём
Junior Brumado
 
90'
Андерсон Микаэль
1:0
90'
 
Noah Nurmi
Парунашвили Лаша

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд
Эсбьерг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эсбьерг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Товарищеские матчи Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хобро 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сённерйюск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эсбьерг 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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