Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 7310
Эсбьерг
18' Желтая карточкаAyo Simon Okusun
31' Желтая карточкаПетре Адриан
70' Желтая карточкаJacob Lungi Soerensen
1:0
90' ГолАндерсон Микаэль
38
Frank
Onyeka
29
Виктор
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
21 Бринк МаркНападающий
-
-
29 Noah Nurmi
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
31'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд
Эсбьерг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг
Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Эсбьерг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хобро
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эсбьерг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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