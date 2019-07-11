Кубок Африканских Наций 2019
Алжир
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Стадион: Каир Интернейшнл
Нигерия
Предыдущие игры
Ivory Coast/Algeria Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Нигерия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нигерия 2:1 ЮАР Нигерия 3:2 Камерун Мадагаскар 2:0 Нигерия Нигерия 1:0 Гвинея
Нигерия 1:0 Бурунди Нигерия 0:1 Сенегал Нигерия 0:0 Зимбабве Нигерия 1:0 Египет Нигерия 3:1 Сейшельские острова Нигерия 0:0 Уганда ЮАР 1:1 Нигерия Ливия 2:3 Нигерия Нигерия 4:0 Ливия Сейшельские острова 0:3 Нигерия Нигерия 1:2 Аргентина Нигерия 2:0 Исландия Хорватия 2:0 Нигерия Чехия 1:0 Нигерия Англия 2:1 Нигерия Нигерия 1:1 ДР Конго
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Алжир
52.5% (21)
Ничья
22.5% (9)
Нигерия
25% (10)
1:0 Algeria
27.5% (11)
2:1 Algeria
20% (8)
1:2 Nigeria
20% (8)
1:1 Draw
17.5% (7)
2:0 Algeria
5% (2)
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