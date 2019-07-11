Кубок Африканских Наций 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Африканских Наций 2019
Алжир
 
Позже

Стадион:
Нигерия
1/8 финала
0 Мали
1 Кот-д'Ивуар
3 Алжир
0 Гвинея
3 Нигерия
2 Камерун
0 Египет
1 ЮАР
0 Уганда
1 Сенегал
2 Марокко
5 Бенин
6 Мадагаскар
4 ДР Конго
5 Гана
6 Тунис
1/4 финала
4 Кот-д'Ивуар
5 Алжир
2 Нигерия
1 ЮАР
1 Сенегал
0 Бенин
0 Мадагаскар
3 Тунис
1/2 финала
0 Алжир
0 Нигерия
0 Сенегал
0 Тунис
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алжир - Нигерия

    До начала игры, которая состоится 14.07.2019, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Алжир - Нигерия
    Алжир
    52.5% (21)
    Ничья
    22.5% (9)
    Нигерия
    25% (10)
    1:0 Algeria
    27.5% (11)
    2:1 Algeria
    20% (8)
    1:2 Nigeria
    20% (8)
    1:1 Draw
    17.5% (7)
    2:0 Algeria
    5% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...